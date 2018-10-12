Times: откуда самолёт и гольфлуб — Лондон требует объяснений у жены азербайджанского банкира

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Российский министр рассказала о пользе жизни на прожиточный минимум
Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова рассказала о преимуществах жизни исключительно на сумму прожиточного минимума.
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В США эвакуировали более 300 пациентов из двух больниц из-за урагана «Майкл»
В американском штате Флорида власти эвакуировали 330 пациентов из двух больниц, которые получили повреждения в связи с обрушившимся на регион ураганом «Майкл».
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СМИ выяснили пароль от телефона Канье Уэста
Рэпер Канье Уэст случайно продемонстрировал пароль от своего iPhone журналистам, когда набирал его во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.
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Ректор Абхазского госуниверситета заявил, что судья Хахалева не училась в данном вузе
Ректор Абхазского государственного университета Алико Гварамия заявил, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, оказавшаяся в центре скандала по поводу подлинности её диплома, не училась в данном вузе.
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Легендарный баскетбольный тренер Уинтер умер в возрасте 96 лет
Легендарный американский баскетбольный тренер Фредерик «Текс» Уинтер скончался в возрасте 96 лет в своём доме в Канзасе.
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В группе компаний «Кэшбери» заявили о приостановке деятельности
Глава «Кэшбери» Артур Варданян заявил о приостановке деятельности группы компаний до 1 ноября.
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Черчесов — о матче со Швецией: для победы не хватило гола, но возможности у сборной России были
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями от матча Лиги наций со Швецией, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0.
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Источник сообщил, что Кокорин и Мамаев будут содержаться в разных камерах изолятора
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, арестованные на два месяца по решению суда после серии драк в Москве, будут содержаться в разных камерах изолятора.
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СМИ: Российский бизнес пытается дедолларизировать торговые расчёты
Российские предприниматели ищут возможность вести торговые расчёты не в долларах, а в рублях и других валютах.
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Гранквист: Мамаев был нашим другом в «Краснодаре», но драться с людьми не очень хорошо
Защитник сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист прокомментировал ситуацию вокруг своего бывшего партнёра по «Краснодару» Павла Мамаева, который вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным был арестован на два месяца по решению суда после серии драк в Москве.
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Телеведущий пригрозил гостю шоу «кровавыми соплями» и выгнал из студии
Телеведущий Андрей Норкин пригрозил гостю ток-шоу «Место встречи» писателю Александру Никонову «кровавыми соплями» и выгнал его из студии.
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Черчесов: тему Кокорина и Мамаева в сборной России не обсуждали ни секунды
После матча третьего тура группового раунда футбольной Лиги наций со Швецией, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0, главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что в команде не обсуждался арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на два месяца после серии драк в Москве.
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Гранквист считает, что сборная Швеции по футболу заслужила победу в матче Лиги наций с Россией
Защитник сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист поделился впечатлениями от матча третьего тура группового раунда Лиги наций с командой России, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0.
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Черышев: надеюсь, для Кокорина и Мамаева всё обойдётся
После матча футбольной Лиги наций со Швецией, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0, полузащитник сборной России Денис Черышев ответил на вопрос о ситуации вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, арестованных на два месяца по решению суда после серии драк в Москве.
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WSJ: В США ужесточили контроль за экспортом ядерных технологий в Китай
Американские власти усилили контроль за экспортом ядерных технологий в Китай.
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Заболотный не стал отвечать на вопрос о скандале вокруг Кокорина и Мамаева
Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный не стал комментировать ситуацию вокруг форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, арестованных на два месяца по решению суда после серии драк в Москве.
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Покупатель самоуничтожившейся картины Бэнкси не станет отменять сделку
Аукционный дом Sotheby's сообщил, что коллекционер, купившая картину британского уличного художника Бэнкси, которая после состоявшихся 5 октября торгов оказалась наполовину порезана на мелкие ленточки, не станет отменять сделку.
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Заболотный — о матче Лиги наций со Швецией: сборная России всегда играет на победу
Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный поделился впечатлениями от матча третьего тура группового раунда Лиги наций со сборной Швеции, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0.
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Экс-игрок сборной России Павлюченко прокомментировал арест Кокорина
Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко высказался о скандале вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым был взят под стражу на два месяца по решению суда.
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СМИ назвали сумму, потраченную Кокориным и Мамаевым перед драками в Москве
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев потратили примерно 2,5 млн рублей в стриптиз-клубе и ресторане Москвы, отмечая десятилетнюю годовщину своей дружбы.
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Нурмагомедов встретился с Кадыровым и стал почётным гражданином Грозного
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым в Грозном.
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СМИ: Мюллер отправил Трампу вопросы по «российскому вмешательству»
Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование «российского вмешательства» в американские выборы, направил свои вопросы президенту США Дональду Трампу.
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Матч сборных России и Швеции в Калининграде посетили почти 32 тысячи зрителей
Матч третьего тура группового раунда футбольной Лиги наций между сборными России и Швеции, который состоялся в Калининграде, посетили 31 698 зрителей.
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В матче со Швецией в составе сборной России сыграло рекордное число натурализованных игроков
В стартовом составе сборной России по футболу в матче Лиги наций со Швецией вышли четыре футболиста, которые приняли российское гражданство в течение карьеры.
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СМИ сообщили о возможной причине пожара на военной авиабазе в Бельгии
Телеканал RTL Info сообщил, что причиной пожара на военной авиабазе Флоренн в Бельгии могла стать ошибка технического сотрудника, который случайно открыл огонь из орудий самолёта.
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В США призвали отобрать у КНР право проведения ОИ-2022 из-за нарушений прав человека
Комиссия Конгресса США по Китаю обратилась в Международный олимпийских комитет (МОК) с просьбой отобрать у Пекина право проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года.
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Гилерме провёл сотый матч на «ноль» в России
Вратарь отечественной сборной Маринато Гилерме в матче Лиги наций с Швецией провёл сотую игру без пропущенных мячей в России.
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Сборная России по футболу сыграла вничью с Швецией в матче Лиги наций
Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Швеции в матче второй группы дивизиона B Лиги наций УЕФА.
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В РПЦ считают беспрецедентным вмешательство Константинополя в дела другой церкви
Пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла священник Александр Волков заявил, что Константинополь ещё ни разу не вмешивался так агрессивно в дела другой церкви .
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Лебедев призвал прекратить травлю Кокорина и Мамаева
Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев призвал прекратить травлю нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
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СМИ: Бой Нурмагомедов — Макгрегор стал рекордным по числу проданных трансляций в истории UFC
Турнир UFC 229, главным событием которого стал поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, стал рекордным по количеству проданных платных трансляций в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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Адвокат Мамаева выразил надежду на примирение сторон
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил надежду, что его клиент и потерпевшая сторона найдут способы примирения.
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Сборная Франции отыгралась с 0:2 и сыграла вничью с Исландией в товарищеском матче
В товарищеском матче, который проходил в Генгаме, сборная Франции сыграла вничью с командой Исландии — 2:2.
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Число погибших в результате урагана «Майкл» увеличилось до шести
Число погибших в результате обрушившегося на США урагана «Майкл» увеличилось до шести, сообщает Associated Press.
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Юрист рассказал, что аресты Кокорина и Мамаева являются поводом для расторжения контрактов
Директор коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Андрей Князев рассказал, что аресты нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева являются поводом для расторжения трудовых соглашений.
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Дубль Митровича принёс сборной Сербии по футболу победу над Черногорией в Лиге наций
В матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги наций сборная Сербии на выезде обыграла команду Черногории со счётом 2:0.
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Меланья Трамп назвала себя самым затравленным человеком в мире
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья заявила, что общественность относится к ней крайне несправедливо, и назвала себя самым затравленным человеком в мире.
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Сборная Испании по футболу разгромила команду Уэльса в товарищеском матче
В товарищеском матче, который проходил в валлийском Кардиффе, сборная Испании разгромила команду Уэльса со счётом 4:1.
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Сборная Португалии одержала победу над Польшей в матче футбольной Лиги наций
В матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги наций сборная Португалии на выезде обыграла команду Польши со счётом 3:2.
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В Крыму вынесли приговор педиатру по делу о смерти новорождённого
Красноперекопский районный суд Республики Крым вынес приговор в отношении педиатра, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности новорождённому ребёнку. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления судебного департамента в регионе.
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Смолов призвал проявить снисходительность к Кокорину и Мамаеву
Нападающий сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдор Смолов поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые по решению суда взяты под стражу до 8 декабря.
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В Ленобласти рассказали о законопроекте по борьбе с борщевиком
В Ленинградской области рассказали о законопроекте по борьбе с борщевиком, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу заксобрания.
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В МВД сообщили о задержании водителя грузовика, столкнувшегося с автобусом в Чувашии
Водитель грузовика, столкнувшийся с микроавтобусом в Чувашии, задержан. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отделения информации и общественных связей МВД по Чувашии Олега Ашнина.
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Спасатели объявили экстренное предупреждение в Крыму из-за ветра до 25 м/с
Спасатели объявили экстренное предупреждение в Крыму, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
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В Калининградской области рассказали о сотрудничестве с регионами Белоруссии
Калининградская областная дума и Могилёвский областной совет депутатов заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу облдумы.
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Кокорин и Мамаев будут отправлены на два месяца в СИЗО «Бутырка»
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал место заключения своего клиента и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, где они проведут два месяца.
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В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемых в нападении на полицейских
В Ростове-на-Дону арестовали пятерых человек, подозреваемых в совершении нападения на полицейских 10 октября.
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Медведев провёл встречу с премьер-министром Белоруссии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас в ходе неформальной встречи обсудили российско-белорусские контакты на высшем и высоком уровне.
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ЦСКА обыграл «Барселону» в баскетбольной Евролиге
Московский ЦСКА одержал победу над испанской «Барселоной» в матче первого тура баскетбольной Евролиги.
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Мать братьев Кокориных извинилась за своих детей
Светлана Кокорина, мать футболиста «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, прокомментировала скандал с участием своих сыновей.