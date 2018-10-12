Times: откуда самолёт и гольфлуб — Лондон требует объяснений у жены азербайджанского банкира

Великобритания потребовала раскрыть источники богатства Замиры Хаджиевой, жены бывшего азербайджанского госбанкира, сообщает The Times. Как отмечает издание, Хаджиева уже более десяти лет ведёт роскошную жизнь в Лондоне, владеет гольф-клубом, передвигается на частных самолётах, а также тратит несколько миллионов долларов на покупки.

Великобритания впервые направила запрос об имуществе неустановленного происхождения в адрес Замиры Хаджиевой, жены бывшего азербайджанского госбанкира, который отбывает наказание в тюрьме за кражу в размере более миллиона долларов, сообщает The Times.

Хаджиева ведёт роскошную жизнь в Лондоне уже более десяти лет. Она потратила более $21 млн. в универмаге Harrods, а в один день купила там ювелирных украшений на сумму более $197 тыс. У неё также есть свой гольф-клуб и доступ к частным самолётам.

Запрос, который был направлен Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и поддержан судами, потребует от неё объяснения того, откуда у неё такие огромные суммы.

Следователи твёрдо убеждены, что богатство Хаджиевой связано с преступлениями её мужа в качестве главы Международного банка Азербайджана, отмечает британское издание.

Запрос в отношении двух объектов недвижимости запрещает ей продавать эту собственность, пока она не докажет, что её богатство было достигнуто законным путём.

Ожидается, что успех NCA будет способствовать более широкому использованию этого инструмента расследования в рамках стратегии правительства по борьбе с «грязными деньгами. Существует ещё девять рассматриваемых дел, в которых, как считает NCA, такие запросы могут быть принести пользу, пишет The Times.

«NCA полностью поддерживает открытую и прозрачную систему правосудия, которая помогает продемонстрировать нашу решимость в обеспечении того, чтобы Великобритания не рассматривалась как лёгкая цель для инвестиций незаконных финансов. В тех случаях, когда мы не можем определить законный источник средств, используемых для приобретения активов и первичной собственности, нет ничего плохого, если мы будем задавать наводящие вопросы, чтобы выявить их происхождение», — заявил Дональд Тун, глава отдела NCA по борьбе с экономическими преступлениями.

«Запросы об имуществе неустановленного происхождения могут значительно снизить привлекательность Великобритании в качестве места для использования незаконного дохода. Они позволяют Великобритании более эффективно бороться с проблемой отмывания денег посредством покупки первичной недвижимости в Лондоне и в других частях Великобритании, и теперь мы будем стремиться к дальнейшему рассмотрению дел в Высоком суде», — добавил он.