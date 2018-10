Independent: в Великобритании появится министр по предотвращению самоубийств

Бывший замминистра здравоохранения Великобритании Джеки Дойл-Прайс назначена первым министром по предотвращению самоубийств, передаёт The Independent. Отмечается, что одной из её обязанностей станет борьба со стереотипом, который мешает людям обращаться за психологической помощью.

На усилия по сокращению числа самоубийств среди британцев правительство выделило ₤1,8 млн. Ожидается, что выделенные средства позволят обеспечить бесплатный доступ к горячим линиям психологической помощи благотворительной организации Samaritans на протяжении следующих четырёх лет. Ежегодно 20 тыс. волонтёров организации отвечают на пять миллионов звонков с просьбой о помощи.



The Independent отмечает, что эти меры направлены на борьбу с ростом количества самоубийств среди британских подростков: с 2010 по 2017 число случаев суицида среди них возросло на 67%. Кроме того, в Великобритании самоубийство остаётся основной причиной гибели мужчин моложе 45 лет.



«Мы можем покончить с предрассудками, из-за которых слишком многие страдают молча. Мы можем предотвратить трагедию суицида, забирающую слишком много жизней. И мы можем дать нашим детям психологическую устойчивость, которую они так заслуживают», — приводит издание отрывок из текста речи, которую премьер-министр Тереза Мэй произнесёт на приёме по случаю Всемирного дня психического здоровья.



Ожидается, что Мэй также призовёт «уравнять» значение физического и психологического здоровья, пишет The Independent.