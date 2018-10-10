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Independent: в Великобритании появится министр по предотвращению самоубийств

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Бывший замминистра здравоохранения Великобритании Джеки Дойл-Прайс назначена первым министром по предотвращению самоубийств, передаёт The Independent. Отмечается, что одной из её обязанностей станет борьба со стереотипом, который мешает людям обращаться за психологической помощью.
Independent: в Великобритании появится министр по предотвращению самоубийств
Reuters

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила первого министра по предотвращению самоубийств, сообщает The Independent. 

Издание отмечает, что должность досталась бывшему заместителю министра здравоохранения Великобритании Джеки Дойл-Прайс. Одной из обязанностей Дойл-Прайс станет борьба с устоявшимся в обществе стереотипом, мешающим людям обращаться за помощью в подобных ситуациях.

На усилия по сокращению числа самоубийств среди британцев правительство выделило ₤1,8 млн. Ожидается, что выделенные средства позволят обеспечить бесплатный доступ к горячим линиям психологической помощи благотворительной организации Samaritans на протяжении следующих четырёх лет. Ежегодно 20 тыс. волонтёров организации отвечают на пять миллионов звонков с просьбой о помощи.  

The Independent отмечает, что эти меры направлены на борьбу с ростом количества самоубийств среди британских подростков: с 2010 по 2017 число случаев суицида среди них возросло на 67%. Кроме того, в Великобритании самоубийство остаётся основной причиной гибели мужчин моложе 45 лет.

«Мы можем покончить с предрассудками, из-за которых слишком многие страдают молча. Мы можем предотвратить трагедию суицида, забирающую слишком много жизней. И мы можем дать нашим детям психологическую устойчивость, которую они так заслуживают», — приводит издание отрывок из текста речи, которую премьер-министр Тереза Мэй произнесёт на приёме по случаю Всемирного дня психического здоровья.

Ожидается, что Мэй также призовёт «уравнять» значение физического и психологического здоровья, пишет The Independent. 

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источник
Independent Великобритания Европа
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благотворительность Великобритания помощь Тереза Мэй
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