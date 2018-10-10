Independent: в Великобритании появится министр по предотвращению самоубийств

19:14 Адвокат Кокорина рассказал, почему Кокорин не явился на допрос в полицию Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Умалат Сайгитов рассказал о причинах неявки футболиста на допрос в полицию.

19:08 В результате ДТП с участием автобуса на Урале пострадали 12 человек В Свердловской области в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля пострадали 12 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых.

19:07 Нападающий «Торпедо» Варнаков прокомментировал своё возвращение в команду Нападающий нижегородского «Торпедо» Михаил Варнаков в беседе с «Известиями» прокомментировал своё возвращение в команду.

19:06 Рособрнадзор назвал самые популярные специальности у поступающих в вузы Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) назвала самые популярные специальности у поступающих в вузы по итогам приёмной кампании 2018 года, сообщает m24.

19:04 Анита Цой рассказала о своём здоровье после госпитализации Певица Анита Цой в беседе с изданием «Дни.ру» рассказала о своём здоровье после госпитализации.

19:03 Госбюджет Украины недополучил почти 100 млрд гривен с начала года Председатель Счётной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что государственный бюджет по итогам трёх кварталов 2018 года недополучил 93,6 млрд гривен.

19:03 Путин прокомментировал поведение Нурмагомедова после боя с Макгрегором Российский лидер Владимир Путин во время встречи с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым прокомментировал его прыжок из октагона после боя с Конором Макгрегором.

18:56 В США женщину высадили из самолёта из-за белки Пассажирку, следовавшую рейсом Орландо — Кливленд, высадили из самолёта в связи с тем, что она пронесла с собой на борт белку.

18:52 СМИ: Мутко объявит о возвращении на должность президента РФС 11 октября Вице-премьер России Виталий Мутко объявит о возвращении на должность президента Российского футбольного союза (РФС) 11 октября.

18:52 СМИ: Иран вызвал посла ФРГ из-за экстрадиции своего дипломата в Бельгию Власти Ирана вызвали посла Германии в связи с решением экстрадировать из ФРГ иранского дипломата в Бельгию.

18:50 Помпео обвинил Иран в содействии терроризму по всей Европе Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в «поддержке терроризма по всей Европе». Об этом глава Госдепа заявил, комментируя экстрадицию иранского чиновника властями Германии.

18:39 Путин встретился с Нурмагомедовым и поздравил его с победой Российский лидер Владимир Путин поздравил с победой российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

18:35 Стало известно о запуске нового федерального спортивного телеканала «Матч Страна» Генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко анонсировал запуск нового федерального спортивного телеканала «Матч Страна».

18:30 В Госдуме назвали «пиром во время чумы» действия «Нафтогаза» по отношению к «Газпрому» Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный прокомментировал RT решение «Нафтогаза» удержать $9 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в счёт долга по решению арбитража Стокгольма.

18:24 В МВД подтвердили, что Кокорин будет объявлен в федеральный розыск Руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов подтвердил информацию об объявлении в федеральный розыск футболиста Александра Кокорина.

18:18 Появился названный в честь Кавано сайт для жертв сексуального насилия В интернете появился сайт, в домене которого используется имя и фамилия нового члена Верховного суда США Бретта Кавано. Данный ресурс, согласно описанию, посвящён теме сексуального насилия и жертвам данного явления.

18:13 Эксперт прокомментировал удержание «Нафтогазом» $9 млн переплаты «Газпрома» Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT заявление «Нафтогаза Украины» о том, что компания удержала $9 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в счёт долга по решению арбитража Стокгольма.

18:05 Свидетель рассказал, что водитель ведущей Первого канала спровоцировал инцидент с Кокориным и Мамаевым Свидетель драки между водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым рассказал подробности инцидента.

18:04 Источник: полиция начинает процедуру по объявлению Кокорина в розыск Полиция начала процедуру по объявлению российского футболиста Александра Кокорина, игрока клуба РПЛ «Зенит», в федеральный розыск.

17:57 Делом об убийстве следователя в Подмосковье займётся центральный аппарат СК Дело об убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной в Московской области передано в центральный аппарат Следственного комитета, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

17:53 Захарова назвала показателем «империи зла» данные о полномочиях британских спецслужб Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ, что сотрудникам британских спецслужб разрешается совершать преступления ради защиты национальных интересов.

17:52 Адвокат назвал намерение прокуратуры требовать 12 лет тюрьмы Вышинскому «заблаговременным» Андрей Доманский, адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, назвал «заблаговременным» намерение украинской прокуратуры требовать 12 лет тюрьмы его подопечному. Об этом сообщает РИА Новости.

17:51 В Минобороны Украины сообщили о единичных взрывах на военных складах Начальник управления по коммуникациям и прессе Минобороны Украины Алексей Чернобай заявил, что в настоящий момент на территории арсенала в Черниговской области фиксируются единичные взрывы.

17:46 Адвокат — о деле Кокорина и Мамаева: грандиозное давление на правоохранительные органы со стороны СМИ и власти Умалат Сайгитов, адвокат футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявил о чрезмерном давлении на правоохранительные органы со стороны СМИ и представителей власти.

17:45 США возложили на Мадуро ответственность за смерть политика в Венесуэле Белый дом возложил ответственность на правительство Венесуэлы за смерть советника муниципалитета Либертадор Фернандо Альбана, который, по сообщениям СМИ, погиб после задержания.

17:30 Жириновский призвал Дурова вернуться в Россию Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал основателя социальной сети «ВКонтакте» и сервиса Telegram Павла Дурова вернуться в Россию.

17:30 Омбудсмен ЯНАО посетил Сенцова в колонии Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак посетил в колонии осуждённого за терроризм украинского режиссёра Олега Сенцова. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

17:28 МИД России прорабатывает возможность встречи Лаврова и Болтона МИД России прорабатывает возможность встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном во время его визита в Москву.

17:26 СМИ: В России могут дифференцировать ставку сбора водных биоресурсов В России могут дифференцировать налог за каждую тонну выловленной рыбы — ставку сбора водных биоресурсов.

17:26 Медведев в трёх сетах уступил Федереру во втором круге турнира ATP в Шанхае Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от швейцарца Роджера Федерера в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

17:24 На Сардинии объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней На итальянском острове Сардиния объявлен наивысший уровень опасности из-за обрушившихся на регион ливней. Об этом сообщает ANSA.

17:24 Главный тренер «Нефтехимика» Назаров прокомментировал скандал с Кокориным и Мамаевым Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров после матча со «Спартаком» (4:1) прокомментировал скандал с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом сообщает «Реальное время».

17:21 В Башкирии заблокировали 65 экстремистских сайтов В Башкирии по требованию прокуратуры заблокировали 65 сайтов с экстремистскими материалами, сообщает «Реальное время».

17:16 Черчесов рассказал, кто займёт место в воротах в матче против сборной Швеции Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, кто займёт место в воротах в матче Лиги наций против национальной команды Швеции.

17:14 Эксперт объяснил позицию России по вопросу техсекретариата ОЗХО Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT объяснила причину выступления МИД России против получения техсекретариатом ОЗХО функции определения виновных в инцидентах с отравляющими веществами.

17:12 Захарова о ситуации с Мамаевым и Кокориным: насилие неприемлемо Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала ситуацию с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

17:11 В Минобороны Украины назвали причину взрывов на складах с боеприпасами Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил, почему в стране взрываются склады с боеприпасами.

17:10 Турция сообщила о завершении вывода тяжёлого вооружения из Идлиба Вывод тяжёлого вооружения из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе завершён, сообщило Министерство обороны Турции.

17:09 Захарова связала подготовку Киевом проекта резолюции по Крыму с выборами на Украине Официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга прокомментировала планы украинской стороны внести проект резолюции ГА ООН по Крыму.

17:03 СМИ опубликовали видео с подозреваемыми в похищении журналиста в Турции Американская газета The Washington Post опубликовала видеозаписи, демонстрирующие группу людей, которых власти Турции подозревают в похищении в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

17:00 Отец Нурмагомедова об отстранении Хабиба: нужно соглашаться с санкциями Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал возможное отстранение своего сына от выступлений, которое может составить до шести месяцев.

16:56 «Урал» не против взять Кокорина и Мамаева в свою команду Президент екатеринбургского клуба «Урал» Григорий Иванов выразил несогласие со словами главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина, который заявил, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут трудоустроены в российских клубах.

16:54 Отец Нурмагомедова рассказал, с кем Хабиб готов подраться в любое время Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, назвал имена бойцов, с которыми его сын готов встретиться в самое ближайшее время.

16:53 Захарова назвала Сенцова «инструментом» антироссийской кампании Запада Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос в ходе брифинга, заявила, что отбывающий срок в российской тюрьме украинский режиссёр Олег Сенцов является «инструментом» Запада в антироссийской кампании.

16:49 Павел Мамаев явился на допрос в Главное управление МВД Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД.

16:44 Глава ФБР обвинил хакеров из Китая в попытках украсть идеи США Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей обвинил хакеров из Китая в попытках украсть американские идеи и инновации.

16:43 В Генпрокуратуре Украины рассказали о нарушениях на складах под Черниговом Руководитель арсенала в Черниговской области, где произошёл пожар, был уволен после проверки готовности украинских складов в августе из-за отсутствия проведения контрдиверсионных мероприятий. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

16:43 В МИД напомнили о данном Горбачёву обещании о нерасширении НАТО на Восток Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии обещаний первому президенту СССР Михаилу Горбачёву о нерасширении альянса на Восток.

16:42 В Общероссийском профсоюзе футболистов рассказали, как отреагировали на инцидент с Кокориным и Мамаевым Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал инцидент с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.