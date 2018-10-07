Главред: замминистра Украины по «оккупированным территориям» допустил примирение между Москвой и Киевом

Замглавы министерства Украины по вопросам «оккупированных территорий» Георгий Тука заявил, что допускает возможность примирения между Россией и Украиной при наличии соответствующих устремлений у Москвы, пишет Главред. По данным издания, чиновник между тем признался, что никогда не считал россиян и украинцев «братскими народами».
Замминистра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука допустил возможность примирения между Россией и Украиной, сообщает «Главред».
«Я надеюсь, что отношения между государствами возобладают на партнерской основе. Как быстро это произойдет? В первую очередь, это будет зависеть от Российской Федерации. Я не думаю, что у украинской части общества, которое именует себя «элитой», доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу. Поэтому процесс восстановления отношений возможен», — заявил Тука, добавив, что для этого будет необходимо «реальное желание» со стороны России.
Министр вместе с тем подчеркнул, что никогда не считал россиян и украинцев братскими народами.
«Моя личная позиция: я никогда не считал россиян «братским народом». Для меня чуждо понятие «братские народы». Если мы – братья, тогда кто из нас Каин, а кто – Авель? Я думаю, риторический вопрос», — цитирует чиновника «Главред».
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