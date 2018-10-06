Bloomberg: Британия и Германия подумывают о введении новых санкций против России

Власти Британии и Германии рассматривают вопрос о введении новых санкций против России, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, Лондон и Берлин задумались об этом после того, как США и европейские следователи обвинили российскую военную разведку в кибератаках на международные организации.
После того как США и европейские следователи выступили с очередной серией обвинений против российской военной разведки, которую подозревают в хакерской деятельности, Великобритания и Германия заявили о том, что рассматривают введение новых санкций против России, чтобы оказать на неё давление, сообщает Bloomberg.
«Мы должны быть готовы принять меры либо самостоятельно, либо — и это предпочтительно — в сотрудничестве с союзниками, если необходимо», — сказал Дэвид Лидингтон, который де-факто является заместителем премьер-министра Великобритании.
Как сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, дополнительные санкции против России обсуждаются между Германией и её европейскими партнёрами.
Эти заявления Лондона и Берлина говорят об обострении напряжённости в их отношениях с Москвой. Произошло оно после того, как США обвинили семерых россиян в попытке хакерской атаки. При этом Британия и Голландия сообщили о том, что им удалось сорвать операцию, в которой якобы участвовали часть из этих предполагаемых российских агентов, которых подозревают в кибератаках на ОЗХО и международные спортивные организации.
По словам Зайберта, немецкое правительство «почти полностью уверено» в том, что за недавними кибератаками стоит российская военная разведка.
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