Bloomberg: Британия и Германия подумывают о введении новых санкций против России

После того как США и европейские следователи выступили с очередной серией обвинений против российской военной разведки, которую подозревают в хакерской деятельности, Великобритания и Германия заявили о том, что рассматривают введение новых санкций против России, чтобы оказать на неё давление, сообщает Bloomberg.

«Мы должны быть готовы принять меры либо самостоятельно, либо — и это предпочтительно — в сотрудничестве с союзниками, если необходимо», — сказал Дэвид Лидингтон, который де-факто является заместителем премьер-министра Великобритании.

Как сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, дополнительные санкции против России обсуждаются между Германией и её европейскими партнёрами.

Эти заявления Лондона и Берлина говорят об обострении напряжённости в их отношениях с Москвой. Произошло оно после того, как США обвинили семерых россиян в попытке хакерской атаки. При этом Британия и Голландия сообщили о том, что им удалось сорвать операцию, в которой якобы участвовали часть из этих предполагаемых российских агентов, которых подозревают в кибератаках на ОЗХО и международные спортивные организации.

По словам Зайберта, немецкое правительство «почти полностью уверено» в том, что за недавними кибератаками стоит российская военная разведка.