ORF: Курц наводит мосты с Россией с помощью искусства и энергетики

Пока Европа продолжает дистанцироваться от России, канцлер Австрии Себастьян Курц наводит мосты, передаёт телеканал ORF. С этой целью он совершил визит в Санкт-Петербург, где встретился с Владимиром Путиным на открытии совместной российско-австрийской выставки в Эрмитаже. Австрия считает важным сохранять диалог с Москвой, а отсутствие прогресса по политическим вопросам не мешает культурному и экономическому сотрудничеству двух стран.

Диалог со сверхдержавой Россией важен — так канцлер Австрии Курц в очередной раз обосновал свой визит в Санкт-Петербург сегодня на встрече с прессой после совета министров. Потому что в то время как другие европейские страны из-за аннексии Крыма, конфликта на востоке Украины и дела Скрипаля продолжают дистанцироваться от России, Австрия ищет диалога. Канцлер Курц встретился вечером в Санкт-Петербурге с российским президентом Путиным. Это уже четвёртая встреча обоих политиков в этом году. На этот раз поводом стало открытие выставки, но говорили, конечно же, о политике и экономике. Репортаж нашего корреспондента в России Кристиана Линингера.

Эрмитаж в Санкт-Петербурге — вероятно, самый известный музей России. Организованная вместе с венским Музеем истории искусств выставка «Имперские столицы», которую летом можно было посетить в Вене, теперь открылась здесь. И канцлер Австрии Себастьян Курц пришёл сюда лично. Вообще-то, для такого повода это необычно, но Курц ищет прямого контакта с российским президентом. Австрии нравится видеть себя строителем мостов между ЕС и Москвой. В этом году Курц встречался с Путиным уже четыре раза. Тем не менее, сближения по тем темам, которые разделяют Европу и Россию, как показала сегодняшняя пресс-конференция, всё-таки нет. На востоке Украины на низком уровне по-прежнему продолжаются бои, а в Сирии ещё далеко от политического урегулирования. Единственный проблеск надежды для Сирии — по крайней мере, соглашение между Путиным и турецким президентом Эрдоганом, которое должно воспрепятствовать масштабному кровопролитию в удерживаемой мятежниками провинции Идлиб, пока, похоже, выполняется.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент Российской Федерации: Работа движется в правильном направлении, и есть основания полагать, что поставленные цели будут достигнуты. А это значит, что никаких крупномасштабных боевых действий там не предвидится.

Тем не менее во многих вопросах Россия остаётся непреклонной. Значит ли это, что австрийский посредник потерпел провал? Нет, говорит Курц. Диалогу с Россией нет никаких альтернатив.

СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии: Я считаю, мы не можем ни оставлять в беде людей на востоке Украины, ни забывать о людях в Сирии. Поэтому необходимо продолжать работать над этим и делать всё для того, чтобы положительное развитие было возможным.

В политическом отношении разногласия пока не преодолены, но это явно не преграда для экономического сотрудничества. Компания OMV, которая осуществляет уже множество совместных проектов с российским газовым гигантом «Газпром», сегодня подписала ещё один предварительный договор.

Дата выхода в эфир 03 октября 2018 года.