Левый берег Оригинал

Левый берег: украинским СМИ грозят штрафы за «отрицание российской агрессии»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал законопроект, предусматривающий штрафы для СМИ за «публикации фейковых новостей и отрицание российской агрессии». Как пишет «Левый берег», комитет рекомендовал Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект за основу.
Левый берег: украинским СМИ грозят штрафы за «отрицание российской агрессии»
Reuters

Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал на закрытом внеочередном заседании законопроект, предусматривающий штрафы для СМИ за «публикации фейковых новостей и отрицание российской агрессии». Как пишет «Левый берег», об этом сообщает пресс-служба комитета.

«2 октября 2018 года на своем заседании комитет поддержал положения проекта закона о внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере», —  говорится в сообщении. 
 
Отмечается, что комитет рекомендовал Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект за основу. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Левый берег Украина Европа
теги
парламент Россия СМИ Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров