Левый берег: украинским СМИ грозят штрафы за «отрицание российской агрессии»

Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал законопроект, предусматривающий штрафы для СМИ за «публикации фейковых новостей и отрицание российской агрессии». Как пишет «Левый берег», комитет рекомендовал Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект за основу.

Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал на закрытом внеочередном заседании законопроект, предусматривающий штрафы для СМИ за «публикации фейковых новостей и отрицание российской агрессии». Как пишет «Левый берег», об этом сообщает пресс-служба комитета.

«2 октября 2018 года на своем заседании комитет поддержал положения проекта закона о внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что комитет рекомендовал Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект за основу.