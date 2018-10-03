Левый берег: украинским СМИ грозят штрафы за «отрицание российской агрессии»

Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал законопроект, предусматривающий штрафы для СМИ за «публикации фейковых новостей и отрицание российской агрессии». Как пишет «Левый берег», комитет рекомендовал Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект за основу.
Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал на закрытом внеочередном заседании законопроект, предусматривающий штрафы для СМИ за «публикации фейковых новостей и отрицание российской агрессии». Как пишет «Левый берег», об этом сообщает пресс-служба комитета.
«2 октября 2018 года на своем заседании комитет поддержал положения проекта закона о внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере», — говорится в сообщении.
Отмечается, что комитет рекомендовал Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект за основу.
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