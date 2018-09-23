Хасан Рухани: чтобы Трамп ни говорил, Иран условия ядерной сделки соблюдает

Когда США в одностороннем порядке вышли из иранской ядерной сделки, Тегеран не стал предпринимать зеркальных мер ради сохранения стабильности в регионе, пишет для The Washington Post президент Ирана Хасан Рухани. По мнению иранского лидера, такой ход, привёдший к беспрецедентному разрыву между США и Европой, показал, что большинство мировых держав не любят, когда ими помыкают, а также подтвердил правильность политики Ирана, направленной на диалог.

«Восьмого мая, когда президент Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из ядерного соглашения с Ираном,… у меня было два варианта. Я мог бы ответить симметрично и объявить о выходе Ирана (из сделки. — ИноТВ), что наверняка привело бы к ещё большей неустойчивости и нестабильности в регионе. С другой стороны, я мог бы рассмотреть вариант предоставления остальным сторонам договора небольшой отсрочки для компенсации неблагоприятных последствий решения США, принятого ими в отношении ценного соглашения, которое было достигнуто в результате 12 лет жёстких и напряжённых переговоров. Следуя нашим традициям уважения принципа верховенства права и норм международного законодательства, а также ради сохранения мира и поддержания безопасности в регионе, я выбрал последний вариант», — пишет для The Washington Post президент Ирана Хасан Рухани.

По мнению иранского лидера, Вашингтон ожидал поспешного выхода Тегерана из сделки, что дало бы ему возможность с лёгкостью сформировать международный союз против Ирана и автоматически возобновить санкционный режим. «Наши действия, однако, предотвратили подобное развитие событий, — вспоминает Рухани. — Переговоры с остальными участниками соглашения и их готовность придерживаться его условий и в дальнейшем, оставили Соединённые Штаты в одиночестве. Такое серьёзное разногласие между США и их европейскими партнёрами по такому важному вопросу внешней политике является единственным в своём роде и не имеет прецедентов — что, как мне кажется, доказывает правильность нашего подхода к ядерной сделке и превентивной дипломатии».

Нынешняя американская внешняя политика по отношению к Ирану не учитывает реалии ни в этой стране, ни в регионе, ни во всём мире, считает автор. Более того, по его мнению, нынешний курс Вашингтона идёт вразрез даже с национальными интересами США.

«На основе дезинформации и фальшивых экспертных оценок террористических группировок и Израиля, американская администрация питает иллюзии касательно того, что санкции приведут к уступкам со стороны Ирана. Иранцы, однако, как правило, смыкают ряды и оказывают ожесточённое сопротивление перед лицом внешнего давления. Ещё до заключения договора Соединённые Штаты не смогли с помощью маштабных санкционных мер принудить иранцев к капитуляции. Тогда именно США изменили свой курс и пошли на переговоры», — напоминает Рухани.

Тегеран, продолжает иранский лидер, в ходе нынешних переговоров с оставшимися участниками соглашения неоднократно подчёркивал необычайную важность соблюдения долгосрочных интересов иранского народа. В случае если соблюдение этих интересов будет гарантировано, даже несмотря на выход США из сделки, то Иран в ней останется. В противном случае, подчёркивает Рухани, Иран предпримет иные действия.

«Наша логика проста и незамысловата: либо из этой сделки извлекут пользу все её участники, либо никто. Молчание перед лицом откровенного давления США на другие страны с целью добиться разрыва экономических и торговых связей с Ираном, — что является вопиющим нарушением устоявшихся норм международного права, — просто неприемлемо», — пишет автор.

По мнению Рухани, предложение Трампа начать прямые переговоры с Тегераном не является «ни честным, ни искренним». «Как можно поверить в его искренность, если его госсекретарь дошёл до того, что выдвинул длинный список откровенно оскорбительных предварительных условий для переговоров?» — интересуется иранский лидер.

Более того, США ввели против Ирана и иранского народа санкции, которые осложнили обычным людям доступ к медицине. Такое положение вещей, как считает Рухани, неприемлемо. «Зациклившись на ненависти и жажде реванша, претенциозные заявления США о поддержке иранского народа пусты, лицемерны и малоубедительны», — отмечает президент.

Тем не менее Хасан Рухани выразил уверенность, что в будущем Вашингтон вновь изменит свой политический курс. «Текущие переговоры с нашими торговыми партнёрами сулят светлое будущее нашим международным отношениям. Не осталось и тени сомнения, что большая часть стран мира выступает против односторонних действий США, так как они ненавидят, когда их к чему-то принуждают. Даже если в краткосрочной перспективе нам грозят проблемы в наших экономических отношениях, вместе с нашими партнёрами мы попытаемся их решить, и эти времена пройдут», — полагает иранский лидер.

Иран открыт для диалога — именно по этой причине он начал переговоры по ядерной тематике, которые в конце концов привели к заключению устойчивого и взаимовыгодного соглашения. О благих намерениях всех сторон сделки, особенно США, можно судить по полному соблюдению условий соглашения. Однако «неискренний подход» Вашингтона к их практической реализации является показателем недостатка честности в выполнении Америкой своих международных обязательств.

«Современная история говорит о том, что Иран на протяжении последних 250 лет не участвовал ни в одном акте внешней агрессии. Тем не менее, он яростно сопротивлялся иностранной агрессии и интервенции. Наше оружие — это мир, и мы готовы ответить взаимностью на любой искренний и честный миролюбивый шаг или решение. Это наша непоколебимия и принципиальная позиция», — подводит итог Хасан Рухани.

Комментарии читателей на сайте The Washington Post:

Mic Mac 77: Печально, что у Ирана более сдержанный и здравомыслящий президент, чем у нас.

Clarence Gorlito: Как мило со стороны WaPo дать этому тирану высказаться. Жаль, что большинство читателей этой газеты любят иранского президента больше, чем собственного.

Native Earthling: Интересно, что администрация Трампа ни разу не указала на конкретный пункт иранской ядерной сделки, который нарушался. Они просто говорят, что она не работает и точка — не приводя тому никаких доказательств.

WRONGanswer: Рухани пытается всё представить так, как будто Европа может обойтись до США. Не выйдет. Он, тем не менее, попал в точку, говоря о давлении США на своих союзников. Такой подход ослабляет наше международное влияние. В долгосрочной перспективе такие действия Трампа ослабят нашу страну.

Jane Malschick Maestro: Дорогой Иран, у нас в Белом доме сумасшедший. Мы об этом знаем, и делаем всё, чтобы здравомыслие вернулось в нашу страну. Пожалуйста, потерпите, пока всё это не закончится, и мы не придём в себя. С благодарностью, американский народ.