Das Erste: ЕС обхаживает Северную Африку в надежде на помощь с беженцами

Миграционный вопрос по-прежнему раскалывает Европу. Впрочем, на саммите ЕС в Зальцбурге инициатива вести переговоры с североафриканскими странами получила широкое одобрение, сообщает Das Erste. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что все в Евросоюзе выступают за то, чтобы сделать более интенсивным диалог с Египтом, Ливией, Тунисом и Марокко и в зависимости от обстоятельств заключить соглашение по беженцам, подобное договору с Турцией, отмечает корреспондент немецкого телеканала.

В ЕС по-прежнему царит раскол в вопросах миграционной политики. Впрочем, споры по этому поводу уже не столь остры, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите Евросоюза в Зальцбурге, объяснив это снижением числа беженцев. В переговорах же глав государств и правительств о брексите успеха добиться не удалось. Планы Великобритании покинуть ЕС не получили одобрение.

Итог саммита — единодушие хоть и по немногим, но важным пунктам. Так, например, ввиду предстоящего в марте 2019 года брексита были выдвинуты чёткие требования, а Великобритании установили срок. Через четыре недели, к началу следующего саммита ЕС, должны быть представлены конкретные данные относительно будущих экономических отношений. Несмотря на то что многие вопросы здесь до сих пор остаются без ответа, это не помешало канцлеру Германии обозначить красную линию.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Что касается будущих экономических отношений, то здесь ещё предстоит проделать немало работы. Сегодня мы все были единодушны в том, что в вопросах внутреннего рынка не может быть компромиссов.

В миграционном вопросе канцлер Австрии Курц расставил новые акценты: вместо дискуссий по поводу распределения беженцев необходимо вести более интенсивные переговоры с североафриканскими странами. Цель — ограничить нелегальную миграцию и деятельность контрабандистов вдоль внешней границы Евросоюза. В частности, уже состоялись переговоры с Египтом.

СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии: Египет и другие североафриканские страны могут стать для нас важными партнёрами в ситуациях, когда необходимо помешать отправке кораблей в Европу. Если они всё-таки выходят в море, то важно, чтобы после спасения их отправляли обратно в транзитные страны.

Уже на это воскресенье запланированы важные двухсторонние переговоры между председателем Европейского совета Дональдом Туском и президентом Египта ас-Сиси.

МИХАЭЛЬ МАНДЛИК, корреспондент Das Erste: Здесь, в Зальцбурге, инициатива канцлера Курца и председателя Евросовета Туска вести переговоры с североафриканскими странами получила широкое одобрение. Канцлер Ангела Меркель также подчеркнула, что все в ЕС выступают за то, чтобы сделать более интенсивным диалог с Египтом, Ливией, Тунисом и Марокко и в зависимости от обстоятельств заключить соглашение по беженцам, подобное договору с Турцией.

Дата выхода в эфир 20 сентября 2018 года.