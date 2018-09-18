Le Figaro: центр Парижа будут отдавать пешеходам каждое первое воскресенье месяца

Мэр Парижа Анн Идальго объявила о решении сделать центр города пешеходным каждое первое воскресенье месяца, сообщает Le Figaro. Отныне, как отмечает издание, автомобильное движение не будет мешать парижанам и туристам наслаждаться прогулками по столице.

Мэр Парижа Анн Идальго объявила о решении сделать центр города пешеходным каждое первое воскресенье месяца, сообщает Le Figaro. Изменения вступают в силу с октября.

Эта мера осуществляется в рамках инициативы Paris Respire («Париж дышит». — ИноТВ). Отныне автомобильное движение не будет мешать парижанам и туристам наслаждаться прогулками по столице.

Начиная с 7 октября четыре первых округа Парижа присоединяются к Елисейским полям и также становятся пешеходными на один день каждый месяц, пишет Le Figaro. «Эта мера, которую очень ждали жители города, является результатом серьёзной совместной работы с полицейской префектурой, мэрами округов и районными ассоциациями», — заявила Анн Идальго.