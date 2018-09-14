Корреспондент: Дания продаст Украине три военных корабля

16:46 Изменена дата матча РПЛ «Оренбург» — ЦСКА Футбольный клуб «Оренбург» объявил о переносе трёх своих матчей из-за участия московского ЦСКА в Лиге Чемпионов.

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16:28 Лукашенко поздравил Медведева с днём рождения Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра России Дмитрия Медведева с днём рождения.

16:19 Силкин рассказал, какое место займёт ЦСКА по итогам сезона РПЛ Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин предположил, на каком месте закончит текущий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА.

16:19 Лавров заявил о фактах подготовки «Белыми касками» провокации в Идлибе Россия ежедневно предоставляет факты, подтверждающие, что «Белые каски» готовят провокацию с химоружием в сирийском Идлибе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Германо-российского форума.

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15:50 У футболиста ЦСКА Хосонова скончался брат У полузащитника московского футбольного клуба ЦСКА умер брат.

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15:34 СМИ: Участие Головина в матче с «Тулузой» маловероятно Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин с большой долей вероятности не сыграет в матче пятого тура французской Лиги 1 с «Тулузой».

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14:08 Суд отпустил украинского министра Омеляна под поручительство Соломенский суд Киева отпустил главу Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна под личное поручительство министра молодёжи и спорта Игоря Жданова и депутата Верховной рады Фёдора Бендюженко.

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13:50 Источник: Квят сообщил «Феррари» о решении вернуться в «Торо Россо» Российский пилот по развитию «Феррари» Даниил Квят сообщил о желании вернуться в команду «Торо Россо», за которую он выступал в сезонах 2016 и 2017 годов.

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13:23 Черчесов подтвердил, что Вальдемар Антон не имеет права играть за сборную России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что немецкий защитник «Ганновера» Вальдемар Антон не имеет права играть за национальную команду России из-за отсутствия российского паспорта.

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13:08 Путину известно об интервью Петрова и Боширова Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вряд ли смотрел целиком интервью подозреваемых Лондоном по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова.