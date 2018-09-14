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Корреспондент: Дания продаст Украине три военных корабля

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Дания готова продать Украине три минных тральщика. Как передаёт «Корреспондент», по словам чиновников из Министерства обороны Украины, корабли будут стоить около €102 млн.
Корреспондент: Дания продаст Украине три военных корабля
Reuters

Правительство Дании может продать Украине три минных тральщика. Как пишет «Корреспондент», об этом говорится в публикации Стокгольмского института изучения проблем мира в ежегодной книге об экспортных операциях по продаже оружия.

По словам чиновников из Министерства обороны Украины, корабли будут стоить около €102 млн.

«Скорее всего в отчёте речь идёт о варианте противоминных кораблей по модернизированному проекту кораблей Standard Flex 300 — Standard Flex 300 MCM, которых было построено четыре единицы: Havkatten (P552), Laxen (P553), Makrelen (P554) и Støren(P555), — были выведены из состава Королевских ВМС Дании на протяжении 2010—2012 годов», — говорится в сообщении.  

Как напоминает издание, серия из 14 многоцелевых малых корветов Standard Flex 300 строилась с 1985-го по 1996 год для Королевских ВМС Дании. 

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источник
Корреспондент Украина Европа
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