Корреспондент: Дания продаст Украине три военных корабля

Дания готова продать Украине три минных тральщика. Как передаёт «Корреспондент», по словам чиновников из Министерства обороны Украины, корабли будут стоить около €102 млн.
Правительство Дании может продать Украине три минных тральщика. Как пишет «Корреспондент», об этом говорится в публикации Стокгольмского института изучения проблем мира в ежегодной книге об экспортных операциях по продаже оружия.
По словам чиновников из Министерства обороны Украины, корабли будут стоить около €102 млн.
«Скорее всего в отчёте речь идёт о варианте противоминных кораблей по модернизированному проекту кораблей Standard Flex 300 — Standard Flex 300 MCM, которых было построено четыре единицы: Havkatten (P552), Laxen (P553), Makrelen (P554) и Støren(P555), — были выведены из состава Королевских ВМС Дании на протяжении 2010—2012 годов», — говорится в сообщении.
Как напоминает издание, серия из 14 многоцелевых малых корветов Standard Flex 300 строилась с 1985-го по 1996 год для Королевских ВМС Дании.
Транзит энергоресурсов и в дальнейшем должен осуществляться через территорию Украины, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трёх стран Балтии.
Россия ежедневно предоставляет факты, подтверждающие, что «Белые каски» готовят провокацию с химоружием в сирийском Идлибе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Германо-российского форума.
Федеральная таможенная служба (ФТС) предоставила данные по количеству попыток незаконного ввоза наркотического средства ДМТ (диметилтриптамин — сильнодействующее психоактивное вещество из класса триптаминов) в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что, несмотря на пиковые выплаты по госдолгу, в 2019 году на Украине дефолта не будет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не рассматривают возможность принудительной конвертации долларовых вкладов в рублёвые, в случае если США введут санкции против российских банков.
Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов прокомментировал участие россиянки Дарьи Перегудовой в призыве Ассоциации спортсменов сборной Канады продлить дисквалификацию Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Лондона после интервью, которое дали Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые британскими правоохранительными органами в причастности к делу Скрипалей, абсурдна.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело по подозрению в незаконном обогащении в отношении депутата Верховной Рады Антона Геращенко. Об этом сообщают «Украинские новости».
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT объяснил заявление главы Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса о ключевой роли России в предотвращении гуманитарной катастрофы в Идлибе.
Российский боец смешанного стиля Маирбек Тайсумов, проваливший взвешивание перед поединком с американцем Десмондом Грином на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, выплатит часть своего гонорара сопернику.
Соломенский суд Киева отпустил главу Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна под личное поручительство министра молодёжи и спорта Игоря Жданова и депутата Верховной рады Фёдора Бендюженко.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что немецкий защитник «Ганновера» Вальдемар Антон не имеет права играть за национальную команду России из-за отсутствия российского паспорта.
В пресс-службе Федеральной службы войск Национальной гвардии рассказали, что идея вызвать блогера Алексея Навального на дуэль принадлежит самому директору ведомства Виктору Золотову, говорится в сообщении на сайте Росгвардии.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вряд ли смотрел целиком интервью подозреваемых Лондоном по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова.