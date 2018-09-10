Welt: большая коалиция немецкого правительства теряет симпатии избирателей

Популярность правящей коалиции Германии сейчас ниже, чем когда-либо прежде, пишет немецкая газета Die Welt. По последнему еженедельному опросу избирателей, союз партий ХДС и ХСС потерял 1% голосов, а социал-демократы — сразу 2%. Если бы выборы в бундестаг проходили сегодня, для большой правительственной коалиции их результаты стали бы худшими в истории.

Союз немецких партий ХДС/ХСС по результатам опроса избирателей набрал менее 30% голосов, а СДПГ — лишь 17%. Никогда ещё правящая коалиция в Германии не была так слаба, пишет немецкая газета Die Welt.

Как отмечается в статье, ХДС/ХСС на этот раз потеряли один процент популярности среди граждан по сравнению с прошлой неделей, в то время как социал-демократы набрали на целых два процента голосов меньше, чем неделю назад. Таким образом, обе партии большой коалиции немецкого правительства получили лишь 46% голосов.

«Если бы выборы в бундестаг проходили сегодня, результаты большой коалиции были бы хуже, чем когда-либо прежде», — подчёркивает Die Welt. Именно к такому выводу можно прийти, ознакомившись с результатами опроса, проведённого среди граждан Германии институтом исследований общественного мнения Emnid по заказу немецких СМИ и демонстрирующего «воскресную тенденцию» рейтингов популярности партий среди населения. В частности, они показали, что расположение избирателей к Союзу и СДПГ продолжает падать.

Союз ХДС и ХСС потерял 1% и набрал лишь 29% голосов, ещё хуже дела оказались у СДПГ с её 17% и спадом популярности на 2%. Вместе партии правящей коалиции набрали 46% — «как никогда мало за всю историю воскресных опросов».

При этом «Альтернатива для Германии», согласно результатам опроса избирателей, прочно укоренилась на третьем месте, сохранив свои 15% голосов. За ней следует Левая партия с её 10%. Неизменным осталось положение зелёных — за них, как и прежде, высказались 14% опрошенных. Свободная демократическая партия Германии, как и на прошлой неделе, набрала 9% голосов.

Для составления этого воскресного отчёта по опросу избирателей немецкий исследовательский институт в период с 30 августа по 5 сентября опросил 2472 человек, сообщает Die Welt.