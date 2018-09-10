Contra Magazin: вместо отзыва войск США отправляют в Германию подкрепление

В последнее время Дональд Трамп собирался вывести военный контингент США с территории Германии, но вместо этого Америка отправляет в европейскую страну ещё полторы тысячи солдат. Между тем, большинство немцев не поддерживают увеличение расходов на оборону и не возражают против возможности проститься с американскими военными, пишет австрийский Contra Magazin.

Американский президент Дональд Трамп собирался отозвать из Германии свои военные подразделения, однако теперь в ситуации произошёл радикальный перелом, пишет Джейсон Дитц в статье, опубликованной австрийским журналом Contra Magazin.

На протяжении последних месяцев звучали сообщения о том, что США намерены вывести свои войска с территории Германии, однако в конце недели американские власти сделали неожиданное заявление: в ближайшие два года они отправят в Германию ещё полторы тысячи военнослужащих.

Новые подразделения уже отправились в баварский Графенвёр. Как поясняет издание, речь идёт о полевой артиллерии и паре дивизионов многоствольных реактивных установок залпового огня. Другие военные из США отправятся в Ансбах и Баумхольдер.

Армейское руководство выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что эта инициатива свидетельствует о «нашем непрекращающемся участии в делах НАТО и нашей общей решимости поддерживать европейскую безопасность». По большей части, речь идёт исключительно об увеличении контингента базирующихся в Европе американских войск, поясняет автор статьи.

Как отмечает Contra Magazin, у Трампа в течение долгого времени были проблемы с Германией, потому что она не хотела больше тратить средства на собственную армию. Однако опросы показали, что немцы в целом выступают против повышения расходов на оборону и вполне неплохо себя чувствуют, когда слышат о возможном прощании с Америкой, подчёркивает Джейсон Дитц.