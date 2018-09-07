Экс-главком силами НАТО в Европе: Россия и НАТО затеяли «игры со смертью»

Масштабные военные учения НАТО, а также России и Китая призваны показать, что обе стороны готовы к войне, пишет бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg. При этом Ставридис призывает не забывать о том, что эти учения — «игры со смертью».

В ближайшие несколько недель и Россия, и НАТО проведут масштабные военные учения с предельно чётким посланием: «мы готовы к войне», — пишет бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg.



В частности, речь идёт о российских военных учениях «Восток 2018», участие в которых примут около 300 тыс. российских, а также тысячи китайских военных. При этом автору статьи очевидно послание военных учений Западу: Россия и Китай могут совместно противостоять НАТО на Востоке или США в Тихоокеанском регионе.



В свою очередь, Североатлантический альянс проведёт собственные учения Trident Junction 2018, которые объединят 40 тыс. военных из всех 29 стран-членов НАТО. Автор подчёркивает, что учения станут отличным «выпускным» для Объединённой оперативной группы повышенной готовности «Остриё копья». Эта передовая бригада может быть быстро развёрнута в странах Балтии, для того чтобы всего за несколько дней дать отпор российскому вторжению. Особо примечательно, что в учениях также примут участие две страны, не являющиеся членами НАТО — Финляндия и Швеция. В России опасаются, что страны могут рассмотреть возможность вступления в альянс, в связи с этим их участие в учениях лишь подольёт масла в огонь.



При этом Ставридис обращает внимание на четыре важнейших аспекта, связанных с учениями.



Во-первых, обе стороны таким образом пытаются транслировать определённые сообщения гражданам, в случае с Россией, и странам-членам, в случае с НАТО. Так, российские военные учения стремятся продемонстрировать мощь и профессионализм вооружённых сил страны. В основе этого, по мнению Ставридиса, лежат патриотизм и гордость, появившиеся в результате «вторжения на территорию Украины и захвата Крыма». И учения призваны показать населению страны, что Россия способна сохранить всё, чего смогла достичь.



В свою очередь, послание НАТО направлено в адрес соседних с Россией стран — Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Норвегии, а также партнёрам альянса — Финляндии и Швеции. Заключается оно в том, что НАТО можно доверять, альянс может и хочет сражаться в случае необходимости.



Во-вторых, речь идёт о «специфической» роли Китая. Ставридис напоминает, что изначально учения были призваны стать сдерживающим фактором не НАТО, а именно Китая. Связано это с тем, что Китай, со своим миллиардным населением и необходимостью укрепления экономики, обращает внимание на обширную и богатую природными ресурсами территорию Сибири. Тем не менее, растущий национализм Си Цзиньпина и недовольство торговой политикой толкают Китай в объятья России. В свою очередь, в связи с ухудшением отношений с Западом, Россия стремится к укреплению связей с Китаем. Хотя автор отмечает, что данное партнёрство — явление временное.



Кроме того, подобные военные учения имеют большое значение для повышения эффективности действий вооружённых сил на практике. Так, учения Trident Junction 2018 позволят Канаде и европейским союзникам проработать военное взаимодействие по ряду фронтов, считает Ставридис.



Вместе с тем ещё одной важной особенностью отставной адмирал называет то, что обе стороны проведут военные учения на воде. Учения НАТО возглавит адмирал Джеймс Фогго, который в условиях нынешних отношений России и США придаёт особое значение военно-морским операциям.



При этом хорошая новость для США состоит в том, что вооружённые силы НАТО смогут повысить уровень взаимодействия, плохая — российские и китайские сделают то же самое. США проведут учения в надежде, что они станут сдерживающим фактором против существующей «тенденции к авантюризму».



«Но мы не должны обманывать себя: эти «игры» — со смертью», — предостерегает Джеймс Ставридис в Bloomberg.