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Левый берег: «Слава Украине» добралась и до футбольной формы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинская федерация футбола представила новую форму для игроков сборной. Как передаёт «Левый берег», теперь над фамилией игроков на футболках размещена надпись «Слава Украине».
Левый берег: «Слава Украине» добралась и до футбольной формы
Reuters

Федерация футбола Украины презентовала новые комплекты формы для сборной Украины. Как пишет «Левый берег», теперь над фамилией игроков на футболках размещена надпись «Слава Украине».

Первый комплект — полностью жёлтый, второй — синий с тонкими жёлтыми полосками по краям рукавов и шорт. Третий — белый. Как заявили в Федерации футбола, данная надпись есть на всех трёх комплектах формы украинских футболистов.
 
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