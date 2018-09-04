Обозреватель: в Верховной раде предложили запретить на Украине российские СМИ

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что российские СМИ должны прекратить свою работу на Украине. Как передаёт «Обозреватель», политик считает, что Совет национальной безопасности и обороны Украины должен проанализировать и прекратить деятельность всех «московских рупоров на Украине», внеся их в санкционные списки.
Российские СМИ должны полностью прекратить свою работу на Украине. Как пишет «Обозреватель», об этом заявила глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анна Гопко.
«Путинские медиа на Украине — это такое же оружие в войне с Украиной, как танки или «грады». Ежедневно обстреливают мозги людей», — написала Гопко в Facebook.
По словам главы парламентского комитета, это вопрос не свободы СМИ, а национальной безопасности, а также защиты от реванша Кремля.
«Время противодействовать. СНБО должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров на Украине, внеся их в санкционные списки. И в случае необходимости — оперативно дополнять этот список, несмотря на любое давление внутри или снаружи страны», — резюмировала Гопко.
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