BFM TV: в России Мирей Матье получила степень почётного профессора в сфере культуры

Мирей Матье стала почётным профессором в сфере культуры в России, пишет BFM TV. Государственный академический университет гуманитарных наук присвоил звание французской певице за её «феноменальный музыкальный талант», который оказывает большое влияние на молодёжь.
Мирей Матье очень любили в Советском Союзе, но и сегодня в современной России она по-прежнему популярна, пишет BFM TV. В понедельник 3 сентября французская певица была удостоена степени почётного профессора в сфере культуры, которую ей присвоил Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН).
Как сообщается, свою степень Матье получила за «феноменальный музыкальный талант, оказывающий существенное влияние на формирование гуманитарного и гуманистического мировоззрения молодёжи».
«Да здравствует Россия! Да здравствует Франция! Я очень горжусь таким званием», — заявила певица, после того как провела открытую лекцию, на которой по большей части присутствовали студенты.
Ресурс подчёркивает, что в число почитателей таланта Матье, которая 2 сентября участвовала в церемонии закрытия международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», входит и сам президент России Владимир Путин. В 2016 году лидер поздравил певицу с 70-летием.
В 2010 году Матье получила из рук на тот момент президента Дмитрия Медведева орден Дружбы за вклад в развитие российско-французских отношений в культурной сфере.
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