Корреспондент: Украина засекретила планы по прекращению ж/д сообщения с Россией

Киев засекретил свои предложения по поводу прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Как передаёт «Корреспондент», в ответе Министерства инфраструктуры на запрос журналистов говорится, что документ содержит информацию с ограниченным доступом и не подлежит разглашению.
Министерство инфраструктуры засекретило свои предложения относительно закрытия железнодорожного сообщения с Россией. Как пишет «Корреспондент», об этом говорится в ответе министерства на запрос журналистов.
В ответе ведомства отмечается, что указанный документ содержит в себе информацию с ограниченным доступом и ему присвоен гриф «Для служебного пользования».
Как напоминает издание, в середине августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Министерство инфраструктуры намерено прекратить пассажирские железнодорожные перевозки с Россией. Позже в Киеве заявили, что также хотят прекратить и автобусное сообщение.
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