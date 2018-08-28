ERR: в финских аптеках начали продавать домашние тесты на ВИЧ

Приспособления для проверки на ВИЧ в домашних условиях поступили в продажу в аптеки Финляндии. Анализ пробы крови занимает около 15 минут. Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии надеется, что такой анализ поспособствует более эффективному лечению. По данным ведомства, чаще всего ВИЧ привозят из Таиланда, России и Испании, сообщает ERR.

В финских аптеках начали продавать приспособление для проверки на ВИЧ в домашних условиях. Для того чтобы сделать тест, нужна капля крови. В упаковке имеется небольшой скарификатор, с помощью которого можно взять кровь из пальца. Входящий в набор анализатор обрабатывает пробу в течение 15 минут, сообщает YLE.

«По данным Ведомства здравоохранения и социального развития (THL), в Финляндии около 600—800 человек, которые не подозревают о том, что инфицированы ВИЧ. Самый лучший способ предотвратить СПИД — это выявить ВИЧ и заняться лечением», — сказал исполнительный директор THL Юкка Керонен.

С 2010 года в Финляндии ежегодно выявляется 160—180 новых случаев ВИЧ-инфицированных. Наравне с традиционными группами инфицированных, к каким относятся мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, а также иммигранты из районов большого распространения вируса, стало всё больше встречаться инфицированных гетеро-мужчин среднего возраста, а также мужчин пожилых лет, которые заражаются в заграничных поездках.

По словам Керонена, чаще всего ВИЧ привозят из Таиланда, России и Испании.

Дата публикации 27 августа 2018 года.