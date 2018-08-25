Business Insider: лазерная система связи поможет американским военным общаться, не опасаясь русских

Из-за опасений по поводу того, что Россия и Китай смогут перехватывать и глушить сигналы, передаваемые американскими военными на поле битвы, США некоторое время назад начали разработку лазерных систем связи, пишет Business Insider. Соединённые Штаты уже создали и даже испытали технологию, которая позволяет военных общаться на расстоянии до 45 миль.

По мере того как Пентагон переориентируется на противостояние с такими великими державами, как Россия и Китай, он готовит своих солдат не только бегать на лыжах и ездить по Европе на боевой технике, пишет Business Insider.

Для общения на поле битвы, а также для передачи разведданных, данных целеуказания и приказов американские военные полагаются на беспроводные средства связи и на радиосвязь. Но в настоящий момент в Соединённых Штатах растут опасения по поводу того, что такие противники, как Китай и Россия, в состоянии перехватить передачу данных и заглушить её, а также внести в неё изменения с целью обмануть или привести в замешательство американские войска или же отследить местоположение людей, отправляющих или получающих эти данные. Как полагают, Россия и поддерживаемые Москвой силы ранее уже применяли подобную тактику.

Теперь оборонное ведомство США начало изучать возможность использования лазерных систем связи, которые сложнее обнаружить и заглушить.

Ещё в прошлом году Министерство обороны США выделило $45 млн на трёхлетний проект, сосредоточенный на разработке лазерных систем связи — «по сути, волоконно-оптической связи без оптоволокна».

Разработанная технология под названием TALON уже даёт возможность отправлять сообщения на расстояние до 45 миль — приблизительно такой же дальностью обладает тактическая радиосвязь, используемая американскими морскими пехотинцами. Последние уже провели полевые испытания новой разработки, говорится в статье.

Как отмечает Business Insider, и США, и Китай, и Россия проводят учения по глушению вражеских сигналов, а также по противодействию подобной активности со стороны противника.