WilliamBlum.org: Заметки антиимпериалиста, запись №159

Хотя у российского телеканала RT есть «своя повестка», но в плане освещения международных событий он гораздо менее предвзят, чем некоторые ведущие американские СМИ, пишет в своём блоге Уильям Блум, экс-сотрудник Госдепартамента США и автор многих разоблачительных статей о деятельности ЦРУ. ИноТВ представляет в переводе выдержки из статьи Блума.

Уважаемый господин Бирнбаум,

Вы пишете, что Трамп «ничего не сказал об авантюрах, которые Россия затеяла на территории Украины». Дело в том, что ни Путин, ни Трамп ничего не сказали и об авантюрах, которые Америка затеяла на территории Украины. А ведь именно действия США привели к государственному перевороту в 2014 году, что создало условия для вполне оправданной российской авантюры. Таким образом…?

Если бы Россия организовала государственный переворот в Мексике, посчитали бы вы неправомочным вмешательство США в ситуацию?

Уильям Блум

Уважаемый господин Блум,

Спасибо за ваше письмо. Какую «авантюру», по вашему, мнению, затеяла Америка на Украине? На улицы Киева вышли украинцы — именно они выгнали Януковича. Хорошо это было или плохо — сейчас не об этом. Но сделали это не американцы.

При этом, если верить Путину, именно специальные подразделения российских вооружённых сил заняли территорию Крымского полуострова в феврале и марте 2014 года. Русские также приехали в восточные регионы Украины, чтобы подогреть разгоравшийся там конфликт. Они сами об этом рассказывают.

С уважением, Майкл Бирнбаум

Майклу Бирнбауму,

Не могу поверить, что вы это серьёзно. Вы разве не знали, что представитель Госдепа Виктория Нуланд и посол США на Украине были на майдане? По словам Нуланд, Америка выделила 5 миллиардов долларов на поддержку протестующих. Американские представители открыто говорили, кого нужно выбрать президентом. Этот человек и возглавил страну. Есть запись этих разговоров. Видимо, вы читаете только The Washington Post и совсем не смотрите Russia Today (RT). Конечно, боже упаси! Я вот каждый день читаю The Washington Post, а вам советую хотя бы иногда смотреть RT.

Уильям Блум

Уильяму Блуму,

Я возглавлял московское бюро нашей газеты, был на Украине, освещая ситуацию, сложившуюся сразу после переворота, а также события, происходившие в стране на протяжении последующих месяцев и лет. Я узнавал обо всём не из газет. RT не является заслуживающим доверия новостным ресурсом, но я, конечно же, читаю не только свою газету. Помимо всего прочего, я общаюсь с непосредственными участниками событий на месте — это часть моей работы.

Да, Нуланд, конечно же, приезжала на майдан, но она всего лишь выразила поддержку, и её действия нельзя приравнивать к подстрекательству и организации протеста. Да, она явно хотела видеть в качестве президента конкретного кандидата, но все же это не означает, что она устроила государственный переворот. Я не говорю, что США никак не вмешивались в ситуацию и не пытались влиять на происходящее. Так же поступали Россия и ЕС. Но главной движущей силой были украинцы. Человек, который в ноябре 2013 года разместил в Facebook призыв выйти на акцию против Януковича, не был американским агентом. А вот RT постоянно врёт в своих репортажах и публикациях, распространяя ужасные фейки. Естественно, нам нужна здоровая, сбалансированная диета, состоящая из различных СМИ, а не только американского мейнстрима. Но задайте себе вопрос — а как часто RT критикует российские власти, и каким образом это упущение влияет на весь контент, производимый каналом? Журналисты The Washington Post довольно часто критикуют американские власти и внешнюю политику государства, в том числе шаги, предпринимаемые на Украине. Мы стремимся к объективности, не пытаясь вставать на чью-то сторону.

С уважением, Майкл Бирнбаум

[Конец переписки]

Ага, США не участвуют в смене режимов других государств. Никогда такого не было, и никогда не будет! Даже если Америка выделяет на это миллиарды долларов или выбирает следующего президента. Как выяснилось, это не означает, что американцы встали на чью-то сторону. Следует также отметить, что Бирнбаум не привёл ни единого факта, чтобы как-то обосновать свои обвинения в адрес RT, который якобы постоянно врёт в своих репортажах и публикациях, распространяя ужасные фейки. Заметьте — постоянно! Если постоянно, то за примерами, по идее, далеко не надо ходить, приведите же хоть какие-нибудь!

Я вообще считаю, что в плане освещения международных событий RT гораздо менее предвзят, чем The Washington Post. Да, у канала есть своя повестка, но проблема не в фейковых новостях, как это пытаются представить. RT борется с антироссийской риторикой западного мейнстрима, на которой выросли уже целые поколения американцев, начиная со времён холодной войны. Но кто-то же должен отражать беспочвенные нападки на Россию в информационном поле. Кто этим занимается, помимо RT? А ведь западные СМИ тоже надо призывать к ответственности. Американцы привыкли, что никто не пытается посмотреть на ситуацию с другой стороны, представить российскую точку зрения. Поэтому если вдруг где-то начинает звучать пророссийский голос, он с непривычки может показаться несколько странным.

Если вы просто мельком следите за новостями, то вам могло показаться, что обвинения, выдвинутые 14 июля американским федеральным судом в адрес сотрудников российских спецслужб (ГРУ), подтверждают факт вмешательства Москвы в американские выборы. Но давайте посмотрим на эти обвинения внимательно. Из документов следует, что вмешательство в выборы — это лишь одна из предполагаемых целей, а вообще речь идёт об организации незаконных киберопераций, хищении персональных данных и сговоре с целью отмывания денег американцами, никак не связанными с российскими властями. Так что… по-прежнему ждём конкретных доказательств того, что Москва непосредственно вмешивалась в американские выборы, поддерживая определённого кандидата.

Это всё русские

Я каждый день трачу примерно три часа на чтение The Washington Post в надежде найти неопровержимые доказательства того, что за всем действительно стоят ужасные русские — это они вмешались в президентские выборы и применили химическое оружие в Великобритании. Но никаких доказательств никто не приводит. Только громкие заголовки про очередные экономические санкции, российскую угрозу и так далее. Никто не объясняет, как именно русские творят все эти безобразия, а главное — зачем.

Похоже, американские СМИ не собираются исследовать мотивы. Довольно убедительной мне кажется только одна мысль, которую иногда высказывают журналисты. Скорее всего, в 2016 году Трамп нравился Москве больше, чем Хиллари Клинтон. Но всё равно непонятно, какие чудесные средства нашла Россия, чтобы так масштабно повлиять на выборы в США? Для того чтобы Кремль смог провернуть то, в чем его обвиняют, Америка должна быть захудалой страной третьего мира, какой-нибудь банановой республикой.

Что касается применения химического оружия на территории Великобритании, то здесь более серьёзная мотивация могла быть как раз у британских спецслужб или ЦРУ, которые подобным образом могли попытаться дискредитировать Россию. Ведь понятно было, что за этим обязательно последует новый виток антироссийской истерии. Зачем это нужно было Москве, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу?

Однако я не сомневаюсь, что большинство американцев, которые регулярно смотрят новости, верят в официальную версию событий, тем более что её поддерживают все разведывательные ведомства США. А опровержения, предоставленные российскими спецслужбами, не являются для них убедительными аргументами.

Сторонники американской внешней политики просто не выносят, когда кто-то ставит под сомнение моральное превосходство США над Россией. Так было во времена первой холодной войны, то же самое мы наблюдаем и сейчас, когда на наших глазах разворачивается вторая холодная война.

Но мы же силы добра!

Когда в прошлом году США обязали телеканал RT (Russia Today) зарегистрироваться в качестве иностранного агента, приняв соответствующий закон*, Россия также изменила своё законодательство. Теперь власти могут требовать, чтобы международные СМИ регистрировались в качестве иностранных агентов. Сенатор Маккейн раскритиковал новый российский закон, заявив, что нельзя сравнивать RT и такие СМИ, как «Голос Америки»**, CNN или BBC, которые «докапываются до истины, развенчивают ложь и заставляют разные правительства отвечать за свои действия». А вот RT, по мнению Маккейна, — это пропагандистский канал, который, наоборот, «развенчивает правду, распространяет ложь и пытается скомпрометировать демократические правительства, продвигая повестку Владимира Путина».

Но давайте не забывать про такие американские организации, как, например, Национальный фонд демократии (NED)***, который вмешивается в выборы чаще, чем ЦРУ и сам господь бог. Аллен Вайнштейн, человек, участвовавший в создании законодательной базы, благодаря которой и появился NED, заявил в 1991 году: «Многое из того, что мы делаем сегодня, уже делалось сотрудниками ЦРУ 25 лет назад». 12 апреля 2018 года руководители двух подразделений NED написали: «Сейчас опять циркулирует ложная идея о том, что организованные Москвой политические войны ничем не отличаются от действий США по поддержке демократии». То есть, вмешательство NED в выборы и организация государственных переворотов — это «поддержка демократии». Авторы продолжают: «Подобные идеи распространяют пропагандистские СМИ — телеканал RT и радио Sputnik. А изоляционисты, которые не хотят, чтобы Америка была лидером на международной арене, охотно их подхватывают».

«Изоляционистами» американские консерваторы называют тех, кто критикует внешнюю политику США. Они не могут с лёгкостью отмахнуться от аргументов этих людей, поэтому просто заявляют, что изоляционисты не хотят, чтобы США были вовлечены в какие-либо дела за рубежом.

Дата публикации 14 августа 2018 года.

Автор статьи: Уильям Блум

* В действительности, был применён закон от 1938 года (прим. ИноТВ).

** «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

*** «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy, NED) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.