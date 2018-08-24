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WilliamBlum.org: Заметки антиимпериалиста, запись №159

Материал представлен в переводе ИноТВ
Хотя у российского телеканала RT есть «своя повестка», но в плане освещения международных событий он гораздо менее предвзят, чем некоторые ведущие американские СМИ, пишет в своём блоге Уильям Блум, экс-сотрудник Госдепартамента США и автор многих разоблачительных статей о деятельности ЦРУ. ИноТВ представляет в переводе выдержки из статьи Блума.
WilliamBlum.org: Заметки антиимпериалиста, запись №159
Reuters

Как работают СМИ: моя переписка с ведущим журналистом The Washington Post, экспертом по вопросам внешней политики Майклом Бирнбаумом.

Уважаемый господин Бирнбаум,
Вы пишете, что Трамп «ничего не сказал об авантюрах, которые Россия затеяла на территории Украины». Дело в том, что ни Путин, ни Трамп ничего не сказали и об авантюрах, которые Америка затеяла на территории Украины. А ведь именно действия США привели к государственному перевороту в 2014 году, что создало условия для вполне оправданной российской авантюры. Таким образом…?
 
Если бы Россия организовала государственный переворот в Мексике, посчитали бы вы неправомочным вмешательство США в ситуацию?
Уильям Блум
 
Уважаемый господин Блум,
Спасибо за ваше письмо. Какую «авантюру», по вашему, мнению, затеяла Америка на Украине? На улицы Киева вышли украинцы — именно они выгнали Януковича. Хорошо это было или плохо — сейчас не об этом. Но сделали это не американцы.
При этом, если верить Путину, именно специальные подразделения российских вооружённых сил заняли территорию Крымского полуострова в феврале и марте 2014 года. Русские также приехали в восточные регионы Украины, чтобы подогреть разгоравшийся там конфликт. Они сами об этом рассказывают.
С уважением, Майкл Бирнбаум
 
Майклу Бирнбауму,
Не могу поверить, что вы это серьёзно. Вы разве не знали, что представитель Госдепа Виктория Нуланд и посол США на Украине были на майдане? По словам Нуланд, Америка выделила 5 миллиардов долларов на поддержку протестующих. Американские представители открыто говорили, кого нужно выбрать президентом. Этот человек и возглавил страну. Есть запись этих разговоров. Видимо, вы читаете только The Washington Post и совсем не смотрите Russia Today (RT). Конечно, боже упаси! Я вот каждый день читаю The Washington Post, а вам советую хотя бы иногда смотреть RT.
Уильям Блум
 
Уильяму Блуму,
Я возглавлял московское бюро нашей газеты, был на Украине, освещая ситуацию, сложившуюся сразу после переворота, а также события, происходившие в стране на протяжении последующих месяцев и лет. Я узнавал обо всём не из газет. RT не является заслуживающим доверия новостным ресурсом, но я, конечно же, читаю не только свою газету. Помимо всего прочего, я общаюсь с непосредственными участниками событий на месте — это часть моей работы.
 
Да, Нуланд, конечно же, приезжала на майдан, но она всего лишь выразила поддержку, и её действия нельзя приравнивать к подстрекательству и организации протеста. Да, она явно хотела видеть в качестве президента конкретного кандидата, но все же это не означает, что она устроила государственный переворот. Я не говорю, что США никак не вмешивались в ситуацию и не пытались влиять на происходящее. Так же поступали Россия и ЕС. Но главной движущей силой были украинцы. Человек, который в ноябре 2013 года разместил в Facebook призыв выйти на акцию против Януковича, не был американским агентом. А вот RT постоянно врёт в своих репортажах и публикациях, распространяя ужасные фейки. Естественно, нам нужна здоровая, сбалансированная диета, состоящая из различных СМИ, а не только американского мейнстрима. Но задайте себе вопрос — а как часто RT критикует российские власти, и каким образом это упущение влияет на весь контент, производимый каналом? Журналисты The Washington Post довольно часто критикуют американские власти и внешнюю политику государства, в том числе шаги, предпринимаемые на Украине. Мы стремимся к объективности, не пытаясь вставать на чью-то сторону.
С уважением, Майкл Бирнбаум
 
[Конец переписки]
 
Ага, США не участвуют в смене режимов других государств. Никогда такого не было, и никогда не будет! Даже если Америка выделяет на это миллиарды долларов или выбирает следующего президента. Как выяснилось, это не означает, что американцы встали на чью-то сторону. Следует также отметить, что Бирнбаум не привёл ни единого факта, чтобы как-то обосновать свои обвинения в адрес RT, который якобы постоянно врёт в своих репортажах и публикациях, распространяя ужасные фейки. Заметьте — постоянно! Если постоянно, то за примерами, по идее, далеко не надо ходить, приведите же хоть какие-нибудь!
 
Я вообще считаю, что в плане освещения международных событий RT гораздо менее предвзят, чем The Washington Post. Да, у канала есть своя повестка, но проблема не в фейковых новостях, как это пытаются представить. RT борется с антироссийской риторикой западного мейнстрима, на которой выросли уже целые поколения американцев, начиная со времён холодной войны. Но кто-то же должен отражать беспочвенные нападки на Россию в информационном поле. Кто этим занимается, помимо RT? А ведь западные СМИ тоже надо призывать к ответственности. Американцы привыкли, что никто не пытается посмотреть на ситуацию с другой стороны, представить российскую точку зрения. Поэтому если вдруг где-то начинает звучать пророссийский голос, он с непривычки может показаться несколько странным.
 
Если вы просто мельком следите за новостями, то вам могло показаться, что обвинения, выдвинутые 14 июля американским федеральным судом в адрес сотрудников российских спецслужб (ГРУ), подтверждают факт вмешательства Москвы в американские выборы. Но давайте посмотрим на эти обвинения внимательно. Из документов следует, что вмешательство в выборы — это лишь одна из предполагаемых целей, а вообще речь идёт об организации незаконных киберопераций, хищении персональных данных и сговоре с целью отмывания денег американцами, никак не связанными с российскими властями. Так что… по-прежнему ждём конкретных доказательств того, что Москва непосредственно вмешивалась в американские выборы, поддерживая определённого кандидата.
 
Это всё русские
 
Я каждый день трачу примерно три часа на чтение The Washington Post в надежде найти неопровержимые доказательства того, что за всем действительно стоят ужасные русские — это они вмешались в президентские выборы и применили химическое оружие в Великобритании. Но никаких доказательств никто не приводит. Только громкие заголовки про очередные экономические санкции, российскую угрозу и так далее. Никто не объясняет, как именно русские творят все эти безобразия, а главное — зачем.
 
Похоже, американские СМИ не собираются исследовать мотивы. Довольно убедительной мне кажется только одна мысль, которую иногда высказывают журналисты. Скорее всего, в 2016 году Трамп нравился Москве больше, чем Хиллари Клинтон. Но всё равно непонятно, какие чудесные средства нашла Россия, чтобы так масштабно повлиять на выборы в США? Для того чтобы Кремль смог провернуть то, в чем его обвиняют, Америка должна быть захудалой страной третьего мира, какой-нибудь банановой республикой.
 
Что касается применения химического оружия на территории Великобритании, то здесь более серьёзная мотивация могла быть как раз у британских спецслужб или ЦРУ, которые подобным образом могли попытаться дискредитировать Россию. Ведь понятно было, что за этим обязательно последует новый виток антироссийской истерии. Зачем это нужно было Москве, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу?
 
Однако я не сомневаюсь, что большинство американцев, которые регулярно смотрят новости, верят в официальную версию событий, тем более что её поддерживают все разведывательные ведомства США. А опровержения, предоставленные российскими спецслужбами, не являются для них убедительными аргументами.
 
Сторонники американской внешней политики просто не выносят, когда кто-то ставит под сомнение моральное превосходство США над Россией. Так было во времена первой холодной войны, то же самое мы наблюдаем и сейчас, когда на наших глазах разворачивается вторая холодная война.
 
Но мы же силы добра!
 
Когда в прошлом году США обязали телеканал RT (Russia Today) зарегистрироваться в качестве иностранного агента, приняв соответствующий закон*, Россия также изменила своё законодательство. Теперь власти могут требовать, чтобы международные СМИ регистрировались в качестве иностранных агентов. Сенатор Маккейн раскритиковал новый российский закон, заявив, что нельзя сравнивать RT и такие СМИ, как «Голос Америки»**, CNN или BBC, которые «докапываются до истины, развенчивают ложь и заставляют разные правительства отвечать за свои действия». А вот RT, по мнению Маккейна, — это пропагандистский канал, который, наоборот, «развенчивает правду, распространяет ложь и пытается скомпрометировать демократические правительства, продвигая повестку Владимира Путина».
 
Но давайте не забывать про такие американские организации, как, например, Национальный фонд демократии (NED)***, который вмешивается в выборы чаще, чем ЦРУ и сам господь бог. Аллен Вайнштейн, человек, участвовавший в создании законодательной базы, благодаря которой и появился NED, заявил в 1991 году: «Многое из того, что мы делаем сегодня, уже делалось сотрудниками ЦРУ 25 лет назад». 12 апреля 2018 года руководители двух подразделений NED написали: «Сейчас опять циркулирует ложная идея о том, что организованные Москвой политические войны ничем не отличаются от действий США по поддержке демократии». То есть, вмешательство NED в выборы и организация государственных переворотов — это «поддержка демократии». Авторы продолжают: «Подобные идеи распространяют пропагандистские СМИ — телеканал RT и радио Sputnik. А изоляционисты, которые не хотят, чтобы Америка была лидером на международной арене, охотно их подхватывают».
 
«Изоляционистами» американские консерваторы называют тех, кто критикует внешнюю политику США. Они не могут с лёгкостью отмахнуться от аргументов этих людей, поэтому просто заявляют, что изоляционисты не хотят, чтобы США были вовлечены в какие-либо дела за рубежом.
 
Дата публикации 14 августа 2018 года.
 
Автор статьи: Уильям Блум
 
* В действительности, был применён закон от 1938 года (прим. ИноТВ).
 
** «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.
 
*** «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy, NED) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

 

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источник
WilliamBlum.org США Северная Америка
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