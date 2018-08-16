Рэнд Пол: спасти мир от катастрофы поможет только реальный диалог между США и Россией

Рональд Рейган и Михаил Горбачёв сделали мир намного безопаснее, когда, несмотря на атмосферу холодной войны, пошли друг другу навстречу и выработали соглашения о сокращении ядерного оружия, пишет американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. В своей статье для издания The Atlantic он призывает Россию и США продолжить вести диалог по данному вопросу, поскольку от страшной катастрофы мир может спасти только рассудительность.

Во время своей недавней поездки в Россию сенатор США от штата Кентукки Рэнд Пол пообщался с Михаилом Горбачёвым. Как пишет американский политик в статье для The Atlantic, он сказал экс-президенту СССР, что на Западе благодарны ему за то, что он и президент Рональд Рейган бросили вызов ортодоксальности холодной войны, значительно сократив ядерное оружие. Несмотря на атмосферу холодной войны, недоверие и нагнетание страха с той и другой стороны, руководители стран были заинтересованы друг в друге, и конечном счёте были выработаны многочисленные соглашения, включая соглашение о ликвидации ядерных ракет средней дальности (РСМД) и договор СНВ (сокращение стратегических наступательных вооружений).

Однако, продолжает американский политик, на протяжении многих лет соглашения с Россией о сокращении ядерных вооружений не шли по прямому пути успеха. Вскоре после терактов 11 сентября Джордж Буш-младший объявил о своем намерении выйти из договора по противоракетной обороне. Президент России Владимир Путин ответил, объявив, что договор РСМД может перестать соответствовать интересам России. В 2000 году Россия ратифицировала договор СНВ-2, но вышла из него после выхода США из договора по ПРО. В 2011 году вступил в силу договор СНВ-3, однако он истекает в 2021 году, и если стороны позволят ему попросту исчезнуть, то впервые за несколько десятилетий между США и Россией не будет действовать никаких договоров о сокращении ядерных вооружений.

«Когда наш час подходил к концу, я спросил Горбачёва, найдутся ли у него какие-нибудь мудрые слова, чтобы украсить нашу беседу. «Вернитесь к обсуждению сокращения ядерных вооружений, — сказал он. — Предложите обеим сторонам возобновить переговоры о продлении договоров СНВ и РСМД», — пишет Рэнд Пол.

Он также напоминает, что когда он встречался с представителями комитетов по иностранным делам верхней палаты парламента, Совета Федерации и нижней палаты, Государственной думы, законодатели также выразили заинтересованность в проведении официальных переговоров по обновлению договора СНВ и сохранению соглашения РСМД.

«Ортодоксальности редко бросают большие вызовы, но иногда это необходимо, чтобы исправить большие ошибки или предотвратить большую трагедию. Я, например, благодарен за то, что Рейган и Горбачёв бросили вызов ортодоксальности, чтобы сократить запасы ядерного оружия и уменьшить напряжённость между нашими странами. Я надеюсь, что в нашем нынешнем противостоянии с Россией возобладает рассудительность и будет поддержан диалог, необходимый для дальнейшего снижения потенциала страшной, изменяющей мир катастрофы, к которой может принести война между ядерными державами», — добавляет сенатор.