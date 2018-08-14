Телеканал новин 24: грузинский дипломат об агрессии России — страны Балтии и Польша следующие

Россия не собирается останавливаться на Украине, и после Донбасса Кремль начнёт вооруженное наступление на страны Балтии или Польшу, уверен грузинский дипломат Григол Катамадзе. Как передаёт «Телеканал новин 24», по мнению Катамадзе, также опасность грозит Белоруссии и Казахстану, и на их месте ошибочно думать, что нечто подобное не может произойти с их странами.
Россия после Грузии и Украины не прекратит свою агрессию и мире, и после Донбасса Кремль, вероятно, начнёт вооруженное наступление на страны Балтии или Польшу. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии на Украине Григол Катамадзе.
По его словам, «война России против Грузии началась не в 2008 году, а в 1991 году и все 27 лет после восстановления государственной независимости Грузия живет в условиях конфликта».
«В августе 2008-го мы говорили, что следующей может быть Украина. И снова нас не слышали. Последние несколько лет с момента начала трагических событий на востоке Украины, мы говорим, что последующие – страны Балтии и Польша. И поскольку агрессия подошла близко к границам Евросоюза, европейцы больше задумались над этими угрозами, ввели санкции против России. Это правильно, но санкции должны быть еще жестче. Потому что с нынешними санкциями агрессивные действия РФ не остановить. И тогда будут следующие цели», – заявил дипломат.
Экс-посол Грузии подчеркнул, что до прихода к власти команды Януковича Украина была на подъеме. Однако, Россия начала активно вмешиваться во внутренние дела Украины и нанесла ей серьёзный ущерб.
«Почему я сейчас об этом говорю в контексте данного вопроса? Белорусам и казахам было бы ошибочно думать, что нечто подобное не может произойти с их странами, и что какими-то действиями они могут отсрочить этот процесс. Сейчас все должны быть едины как никогда, чтобы остановить агрессивные действия России. Иначе начнут развиваться самые разнообразные сценарии», – добавил Катамадзе.
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