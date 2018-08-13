Handelsblatt: первые сто дней после переизбрания подарили Путину много радости и беспокойства

С момента переизбрания президента России Владимира Путина прошло сто дней, сообщает Handelsblatt. За этот период времени он смог одержать ряд внешнеполитических побед, но его ждали и поражения. Сильнее всего хорошее «летнее настроение» главе Кремля испортили антироссийские санкции.

За первые сто дней после переизбрания главы Кремля Владимира Путина произошло много событий, пишет Handelsblatt. На Чемпионате мира по футболу и саммите с американским президентом Дональдом Трампом он одерживал внешнеполитические победы. Однако хорошее «летнее настроение» ему испортили новые антироссийские санкции США. Из-за них обрушились курсы акций российских предприятий и рубля.

Согласно конституции, Путин пробудет у власти до 2024 года, продолжает издание. «Чего же стоит ожидать впереди России и миру?», — задаётся вопросом автор статьи. Эксперты полагают, что отношения Вашингтона и Москвы будут ухудшаться и могут даже полностью испортиться. Кремль оказался в непростой ситуации. У США гораздо больше возможностей для того, чтобы нанести России реальный ущерб. И у российских властей есть единственный способ этого избежать — укреплять отношения с другими государствами.

К примеру, неплохо развиваются отношения Берлина и Москвы, отмечают эксперты. Спорные темы — события в Крыму и на востоке Украины — никуда не денутся, но рабочий диалог идёт, и это самое главное. В будущем тактик Путин будет стремиться к сохранению статуса кво, считают эксперты. Он должен будет подстроиться под новые вызовы, а с такими вещами он обычно неплохо справляется, отмечают наблюдатели.

Впрочем, эксперты не видят в главе Кремля воли к внутриполитическим переменам. После присоединения Крыма рейтинг Путина годами превышал 80%. Его вмешательство в события в Сирии всколыхнуло в россиянах «великодержавные чувства». Но сейчас рейтинг Путина упал до 67%. Наблюдатели объясняют это тем, что россияне устали от внешней политики. «Опора власти Путина может пошатнуться», — отмечает издание. Основную поддержку ему оказывают чиновники, работники государственных предприятий, а также так называемые «силовики», то есть сотрудники служб безопасности.

Путин же в этой системе выступает в качестве «символа национальной гордости», пишет Handelsblatt. При этом он понимает, что не может изменить политический фундамент, иначе всё обрушится. И пока что никто не осмеливается делать прогнозы о том, что будет после его четвёртого срока, заключает издание.