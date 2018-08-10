Le Point: Европа будет закупать больше СПГ из США — но только по «конкурентным» ценам

Европа готова стать стратегическим партнёром США в сфере закупки сжиженного природного газа и снизить «зависимость от России», при условии что цены на американский СПГ будут «конкурентными», заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Как напоминает Le Point, сегодня 35% всего потребляемого в Европе газа поставляется «Газпромом», а закупки СПГ из США составляют «каплю в море» европейского импорта.

США могут стать стратегическим партнёром ЕС в сфере поставок сжиженного природного газа и помочь снизить зависимость Европы от России при условии предложения «конкурентных цен», заявил в четверг председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Как отмечает Le Point, в 2017 году Евросоюз закупил у США 2,8 млрд куб.м СПГ — что составляет «каплю в море» огромных потребностей Евросоюза, ежегодно импортирующего 360 млрд куб.м газа (66% от всего потребляемого газа). При этом сжиженного газа закупается всего 55 млрд куб.м.

Как напоминает издание, на сегодняшний день 35% всего потребляемого в Европе газа поставляется российским концерном «Газпром».

Однако, как сообщает Международное энергетическое агентство, в планах США увеличение экспорта СПГ в Европу на 20% к 2040 году. И для достижения этой цели Вашингтон использует довольно «жёсткие методы», замечает газета. Так, Дональд Трамп фактически потребовал закрытия российского проекта газопровода «Северный поток — 2» и вынудил европейские энергетические компании расторгнуть контракты с Ираном — обладателем крупнейших после России запасов газа в мире. В конечном итоге, главе Белого дома удалось обязать европейцев закупать больше американского газа в обмен на отказ от введения таможенных пошлин на импорт товаров из ЕС в США.

Однако, как отмечает издание, до освоения европейского энергетического рынка американцам ещё далеко. Как объясняют в Еврокомиссии, цены на сжиженный газ из США нельзя назвать конкурентными из-за высоких издержек на производство и транспортировку СПГ. Вдобавок к этому существующие производственные мощности позволяют Соединённым Штатам производить всего 28 млрд куб.м сжиженного газа в год, хотя к 2023 году это количество планируется увеличить ещё на 80 млрд куб.м. К тому же, по словам Юнкера, для увеличения поставок газа в Европу США должны «упразднить административные барьеры», связанные с экспортом СПГ в страны ЕС.

Диверсификация поставок газа из-за рубежа требуется Европе из-за того, что собственное производство газа неуклонно снижается, замечает Le Point.

Всего с 2016 года в страны ЕС прибыло более 40 танкеров для перевозки сжиженного метана из США. Планируется, что основным получателем американского сжиженного газа станет Испания, имеющая шесть терминалов регазификации СПГ. Предполагается, что оттуда газ будет поставляться в другие страны ЕС посредством нового газопровода, который соединит Испанию с Францией.