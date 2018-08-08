Le Figaro: звезду «Такси» побили в московском ночном клубе

Звезда серии фильмов «Такси» Сами Насери получил травму головы после драки в одном из московских ночных клубов, сообщает Le Figaro. По утверждению источников, актёр получил медицинскую помощь в НИИ имени Склифосовского. Как напоминает издание, Насери постоянно живёт в Москве уже почти год.
Звезда серии фильмов «Такси» Сами Насери был избит в одном из московских ночных клубов, передаёт le Figaro со ссылкой на российское информационное агентство ТАСС. По словам источников агентства, 5 августа в полицию поступило сообщение о драке в баре на Тверской улице в Москве. Прибывшие на место правоохранители обнаружили пострадавшего, который получил травму головы, в то время как напавший на него человек скрылся.
Как утверждают, французскому актёру потребовалась медицинская помощь. Сотрудники НИИ имени Склифосовского в Москве подтвердили, что Насери находился у них 5 августа и в тот же день был выписан домой.
Вот уже почти год, как Насери постоянно живёт в Москве, напоминает издание. В настоящее время актёр принимает участие в съёмках нового проекта своего брата Биби Насери, которые проходят в Ростове и Ялте.
В недавнем интервью Насери заметил, что «быть русским — это состояние души». «Состояние души, которое он разделяет со своим французским коллегой Жераром Депардье», — добавляет Le Figaro.
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