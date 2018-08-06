Svensk Damtidning: тортом в лицо — шведский король придумал, как развеселить Путина

В 2001 году, опасаясь, что на встрече с Владимиром Путиным ему придётся выслушать часовую лекцию в стиле Брежнева, король Швеции Карл XVI Густав решил пошутить, пишет для Svensk Damtidning Херман Линдквист. Как отмечает журналист, король сообщил Путину, что является членом «эксклюзивного клуба», куда входят те, кто получил тортом в лицо, а затем поинтересовался, бывало ли такое с господином Путиным. По его словам, его собеседник сначала поражённо уставился на него, но потом начал смеяться так сильно, что «чуть не упал со стула».

В 2001 году король Швеции Карл XVI Густав отправился в Россию с официальным визитом во второй раз. Тогда ему было уже 55 лет, и он был намного опытней, чем в то время, когда он в 20-летнем возрасте встречался с Брежневым. «Король рассказал мне несколько лет назад, какими чопорными и просто скучными могут быть подобные визиты, которые жёстко регулируются этикетом и протоколом», — пишет для Svensk Damtidning Херман Линдквист.

Во время первого визита королю пришлось выслушать часовую лекцию об успехах советского сельского хозяйства в переводе с русского на шведский. В таких условиях тяжело не заснуть и сохранить заинтересованный вид — особенно когда ты молодой и неопытный король, отмечает журналист.

И вот в зал входит Путин. Он выглядит очень серьёзно. Король ждал, что последует ещё одна длинная лекция, но тут ему в голову пришла забавная мысль. Позднее он рассказывал автору: «И я тогда подумал, что я должен заставить Путина рассмеяться».

После нескольких вводных приветственных фраз Карл Густав внезапно сказал: «Господин президент, недавно я стал членом очень эксклюзивного клуба — Международного общества тортов. Это общество для всех тех, кто получал тортом в лицо. Был ли у президента Путина такой опыт»?

По словам короля, сначала Путин потерял дар речи и поражённо уставился на него, но потом покатился со смеху. Он смеялся так сильно, что «чуть не упал со стула», а охранники, стоявшие за дверями и привлечённые необычными звуками, решили заглянуть внутрь.

Российский лидер, очевидно, никогда не допускал для себя возможности, что его могут обмазать тортом — никакой русский, по мнению Линдквиста, не решился бы на этот эксперимент, так как это, скорее всего, «было бы последним, что он бы сделал в своей жизни».

Что же касается короля Карла Густава, то в него кинули торт в городе Варберг за два месяца до визита в Россию. Метателя тортов, которым оказался подросток, оштрафовали, напоминает автор.