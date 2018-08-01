Independent: разоблачителя бойни в Сонгми и Абу-Грейба не убедили доводы разведки США о кибератаках со стороны России

Издание The Independent взяло интервью у «легендарного журналиста» Сеймура Херша, который в конце 1960-х годов рассказал миру о бойне, устроенной американскими военными во вьетнамской деревне Сонгми. А позднее, в 2000-х, во время войны в Ираке именно он сообщил о жестоком обращении американских военных с иракскими заключёнными в тюрьме Абу-Грейб.

Британская газета поинтересовалась мнением журналиста по поводу современных событий, в том числе о предполагаемой кибератаке России на президентские выборы в США. Херш, как отмечает издание, выразил по этому вопросу «громогласно мощную позицию» и подозревает в этом деле обман.

По его словам, в настоящий момент существует «серьёзнейшая враждебность по отношению к России».

«Все эти разговоры о том, что Россия взломала выборы, кажутся нелепыми», — подчеркнул Херш.

Он сообщил, что занимается исследованием этого вопроса, но пока ещё не готов опубликовать свои выводы.

Журналист также с сарказмом отметил, что последний раз оборонный истеблишмент США говорил о высокой уверенности в чём-то, когда речь шла об оружии массового поражения в Ираке.

При этом Херш обратил внимание на то, что Агентство национальной безопасности США заявило лишь об «умеренной уверенности» в том, что Россия проводила кибератаки.

«Когда разведсообщество хочет сказать что-то, они об этом говорят… Высокая уверенность фактически означает, что они не знают», — подчеркнул он.

Херш также открыто заявил, что официальная версия отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери не выдерживает критики.

«История об отравлении «Новичком» не очень складная. Он (Скрипаль. — ИноТВ), скорее всего, говорил с британскими разведслужбами о российской организованной преступности», — полагает Херш.

Неудачное стечение обстоятельств с отравлением других жертв, по мнению журналиста, скорее походит на элементы организованной преступности, чем на действия, спонсируемые государством.

Как отмечает The Independent, в последние годы Сеймура Херша часто критиковали за его статьи по Сирии и Бен Ладену. Его обвиняли в том, что он является апологетом Асада и русских, хотя сам журналист подчёркивает, что продолжает заниматься поиском правды.