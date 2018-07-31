Что в имени тебе моём — InStyle назвал русские имена, благозвучные для немцев

Россия славится не только хорошей водкой. В частности, жители страны дают свои детям «ну очень милые имена». Для тех в Германии, кто в это не верит, журналистка немецкого InStyle подобрала сразу десять «суперхорошеньких» детских имён, у которых «русские корни».

«Россия славится только хорошей водкой? Как бы не так!», — пишет Сюзанне Баур в немецкой версии журнала InStyle.

У жителей Российской Федерации есть и совершенно другие «достоинства» — они дают своим детям «ну очень милые имена», отмечает автор статьи.

Для тех, кто не верит, журналистка немецкого InStyle выбрала сразу десять «суперхорошеньких детских имён, у которых русские корни».

«И внимание: речь пойдёт не об Анастасиях и Дмитриях!», — предупреждает Сюзанне Баур.

На выбор автор стать предлагает пять женских и пять мужских «до невозможного милых» имён.

Алина, Варвара, Полина, Лада и Таня — эти пять имён, по мнению Баур, могут приглянуться жителям Германии, которые ждут девочку.

Алинами звали нескольких очень успешных российских балерин, Лада — богиня любви, красоты и весны, Таня же — героиня романа Пушкина, перечисляет журналистка InStyle. Ну а от таких «прелестных» коротких имён, как Поля, Варя, Вара и Вава, автор статьи просто в восторге.

Что же касается имён для мальчиков, то здесь Сюзанне Баур остановила свой выбор на Мише, Никите, Илье, Родионе и Льве.