Уже во вторник в США состоится первое судебное заседание по так называемому российскому делу, сообщает El Mundo. Первым, кто предстанет перед лицом правосудия в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, станет бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, которому грозит до 305 лет лишения свободы.

Уже во вторник в США состоится первое судебное заседание по так называемому российскому делу, сообщает El Mundo. Первым, кто предстанет перед лицом правосудия в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, станет бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт.

Издание отмечает, что победа Трампа на праймериз стала кульминацией более чем 40-летней работы Манафорта на президентов-республиканцев, среди которых Джеральд Форд, Рональд Рейган, Джордж Буш — старший и Дональд Трамп, а также на «некоторых из самых жестоких и коррумпированных диктаторов Африки и союзников правительства Владимира Путина на Украине».

По словам автора статьи, именно российские связи Манафорта заставили Трампа отказаться от его услуг. Сейчас бывшему помощнику президента грозит до 305 лет тюремного заключения за мошенничество с налогами, подделку документов, взяточничество и сговор с Россией.

При этом завтра состоится разбирательство в отношении предполагаемых финансовых преступлений Манафорта, которое лишь кратко коснётся его участия в президентской кампании. Судебный процесс относительно предполагаемого сговора пройдёт в сентябре этого года в преддверии выборов в конгресс, отмечает автор.

Целью завтрашнего разбирательства противники расследования Мюллера называют желание спецпрокурора показать Манафорту, что он может быть привлечён к ответственности за мошенническую деятельность, и таким образом заставить сотрудничать по «российскому делу» в обмен на смягчение наказания. Аналогичной стратегии, по мнению автора, Мюллер придерживался и в отношении бывшего директора разведывательного управления Министерства обороны США Майкла Флинна и бывшего директора Центральной разведки Роберта Гейтса.

Отмечается, что до сих пор Манафорт не только не поддавался на давление Мюллера, но и пытался, хотя и безуспешно, давать отпор. Так, он попытался перенести слушание из преимущественно демократического города Александрия в республиканский Роанок, а также оказать влияние на свидетелей, что привело к новым обвинениям в его адрес.

Данный процесс представляет собой окончание профессиональной деятельности человека, который превратил лоббизм в искусство и был способен сделать злоупотребление влиянием в корыстных целях законным, пишет El Mundo.