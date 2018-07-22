Guardian: Для эвакуации «Белых касок» на Запад потребовалась помощь Израиля и Иордании

Израильские вооружённые силы провели операцию по эвакуации из Сирии 800 активистов организации «Сирийская гражданская оборона», также известной как «Белые каски», сообщает The Guardian. По данным британского издания, активисты, эвакуированные по просьбе Великобритании, Франции и Канады, будут в ближайшее время переселены в эти страны.

Израиль эвакуировал более 800 членов движения «Сирийская гражданская оборона», также известного под названием «Белые каски» в Иорданию, пишет британская The Guardian, ссылаясь на информагентства. По данным газеты, иорданское правительство уже заявило о том, что договорилось о переселении эвакуированных активистов в Великобританию, Францию и Канаду, по просьбе которых и была осуществлена израильская операция.

Как подчёркивается в материале, эвакуация стала необходимой из-за наступления сирийских вооружённых сил, которые при поддержке России развернули в июне наступление на юго-западе страны с целью возвращения провинций Даръа и Кунейтра на границе с оккупированной Израилем частью Голанских высот. По данным The Guardian, после восстановления Дамаском контроля над этими территориями, сирийское правительство скорее всего начало бы преследовать «белых касок», поскольку члены организации, которые занимаются спасением мирных жителей из разрушенных авиаударами сирийских и российских сил зданий на территориях повстанцев, ранее «показали страшные последствия» этих ударов.

Иордания вот уже некоторое время не пропускает через свою границу беженцев из Сирии, поскольку, как утверждают власти страны, все лагеря для беженцев на её территории уже переполнены, отмечается в статье. Между тем, официальный Амман уже объяснил, почему для «белых касок» было сделано исключение: по словам официального представителя иорданского правительства Мохаммеда аль-Кайеда, временное размещение в стране 800 сирийцев не наложило никаких дополнительных обязательств на королевство, а эвакуированные активисты, которые пока остаются в безопасном месте на иорданской территории, будут в течение трёх месяцев переселены в западные страны, которые уже согласились их принять.

Британский Форин-Офис позже уточнил, что «белые каски» находятся под защитой Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

««Белые каски» в ходе сирийского конфликта с большим риском для себя спасли более 115 тыс. жизней. Кроме того, многие активисты «Белых касок» были убиты, выполняя свою работу — когда они пытались спасти мирных жителей, оказавшихся в разрушенных бомбами зданиях, или оказывали первую помощь раненным гражданским лицам, — цитирует The Guardian совместное заявление министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта и министра международного развития Пенни Мордонт. — «Белые каски» в прошлом подвергались нападениям, и, в связи с их заметностью, мы рассудили, что в конкретных обстоятельствах добровольцы срочно нуждаются в защите. По этой причине мы предприняли меры с целью предоставления этой защиты настолько большому числу добровольцев и их семей, насколько возможно».

Как напоминает автор статьи, движение «Сирийская гражданская оборона», созданное в 2013 году, активно критикует Россия: в Москве «белых касок» считают «западными агентами», поскольку их деятельность отчасти финансируют Форин-Офис и американский Белый дом. По данным The Guardian, некоторые активисты движения проходят подготовку за рубежом, в том числе и в Турции, а затем возвращаются в Сирию для «обучения коллег методам поисково-спасательных работ».