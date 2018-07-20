Оружие против души: FAZ рассказала об угрозах «цифровой наркомании»

Чрезмерное использование цифровых устройств может привести к развитию у ребёнка синдрома дефицита внимания и гиперактивности, сообщает Frankfurter Allgemeine. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого учёными из университета Южной Каролины. Они смогли установить связь между этим расстройством и «цифровой наркоманией».

Цифровая реальность активно развивается и все сильнее затягивает в свои сети пользователей всех возрастов, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. В связи с этим многие люди, в частности родители, задаются вопросом: «На каком этапе смартфон становится оружием против нежной души?».

На данный момент в медицине эта тема не очень хорошо изучена, продолжает немецкое издание. Большинство научных изысканий, касающихся психологических последствий от использования цифровых устройств, относятся к временам, когда пользователи сидели в интернете и играли в игры дома за стационарным компьютером. Но с недавних пор начали появляться и новые исследования.

В рамках эксперимента учёные университета Южной Каролины в течение двух лет наблюдали за группой из 2600 подростков в возрасте от 15 до 16 лет. Молодые люди ходили в разные школы. Некоторые из них активно пользовались смартфонами и другими цифровыми устройствами, другие — менее активно. В самом начале эксперимента и впоследствии каждые полгода его участники должны были подробно рассказывать о том, насколько активно они использовали цифровые устройства, о своём поведении в обществе, эмоциях и заботах.

Главная задача учёных заключалась в том, чтобы выявить признаки развития у детей синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). В результате они смогли установить связь между этим расстройством и использованием цифровых устройств, особенно в случае самых явных «цифровых наркоманов». Через два годы в группе, в которой подростки очень активно и на постоянной основе пользовались смартфоном, почти у каждого десятого (9.5%) проявились симптомы СДВГ.

Схожая статистика наблюдалась в группе, где юноши и девушки пользовались гаджетами чуть реже. Среди же тех, кто не использовал их на постоянной основе, процент положительных диагнозов СДВГ составил 4,5%. Этот показатель находится в пределах нормы, отметили учёные. В результате они пришли к заключению: «Хотя существуют и другие возможности объяснения, и причинно-следственную связь установить не удалось, нельзя исключать возможности, что использование современных цифровых устройств влияет на развитие СДВГ».