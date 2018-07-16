Лiга.net: Украина предложит России транзит газа по европейским правилам

Украинский «Нафтогаз» планирует предложить «Газпрому» осуществлять транзит газа по территории Украины по европейским правилам. Как пишет «Лiга.net», коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что данное требование касается тарифов на транзит газа, бронирования мощностей и обмена данными.

«Нафтогаз Украины» планирует предложить российскому «Газпрому» транзит газа по своей территории после 2019 года по европейским правилам. Как пишет «Лiга.net», об этом сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

Предложение планируется сделать на трёхсторонних переговорах по транзиту газа с Россией при участии Европейского союза, которое состоится 17 июля в Берлине.

«Мы едем с главным нашим предложением — это применить европейские правила по транзиту российского газа через территорию Украины. Мы будем настаивать, чтобы «Газпром» работал на Украине по тем же правилам, по которым «Газпром» работает в Европе», — подчеркнул Витренко.

Он уточнил, что требование касается тарифов на транзит газа, бронирования мощностей и обмена данными.

«Вот всё-всё-всё, как в Европе, так и у нас», — добавил Витренко.

Такой подход, как заявил Витренко, позволит снять дискуссии о том, что предложения украинской стороны якобы являются необоснованными.

Предполагается, что украинскую сторону на переговорах будут представлять министр иностранных дел Павел Климкин и председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. Российскую делегацию возглавят министр энергетики России Александр Новак и представители «Газпрома».