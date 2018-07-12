Язык тела не обманешь: от Трампа не в восторге даже его собственные советники

Скандальные заявления Дональда Трампа на саммите НАТО в Брюсселе смутили не только европейских политиков, но и соратников самого американского президента — во всяком случае, об этом говорит их язык тела, сообщает CNN. Впрочем, как отмечается в сюжете канала, Трамп и сам охотно пользуется языком тела как оружием, пусть это и не всегда у него получается.

А мы вернёмся к тому самому моменту на саммите НАТО, когда президент Трамп обвинил Германию в том, что она «заложница» России. Момент этот был неловким — и не только для европейских дипломатов: реакция высокопоставленных советников президента говорила громче слов. Репортаж Тома Формана.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Германию целиком и полностью контролирует Россия!



Едкие критические замечания в адрес Германии со стороны президента заставили дипломатов поморщиться — но его собственная команда отреагировала ещё сильнее. Посмотрите — вот постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон отворачивается от своих коллег по альянсу и скорчивает лицо. А глава его администрации Джон Келли, как видите, отводит взгляд от президента и морщит нос.



Когда же президент вновь обрушивается на Германию, используя теперь слово «заложница»…



ДОНАЛЬД ТРАМП: … заложница России…



…одни поворачивают головы, а другие — начинают ёрзать. Как в том фрагменте из фильма «Дьявол носит Prada»:



НАЙДЖЕЛ, персонаж фильма: И нельзя забывать о поджатых губах.



ЭНДИ, персонаж фильма: А что они означают?



МИРАНДА, персонаж фильма: Катастрофу.



Назвать всё это катастрофой, наверное, было бы преувеличением — ведь, как известно, ранее президент Трамп сам дал европейским коллегам сполна насладиться его жестами. А когда пресс-секретарю президента задали вопрос о реакции главы администрации, она, по данным The Washington Post, пояснила это так: «Келли был недоволен, поскольку ждал, что будет полноценный завтрак, а давали только выпечку и сыр».



И всё же язык тела на международных встречах такого рода порой звучит громче, чем слова. Когда Трамп во время фотосессии оттолкнул в сторону премьер-министра Черногории, критики и комики просто взорвались.



ТРЕВОР НОА, ведущий The Daily Show: Это кем надо быть, чтобы так поступать?



А вот поклонники президента…



ЖЕНЩИНА: Нам это очень понравилось. Мы ж Америка!



ВЕДУЩИЙ: То есть мы грубияны?



ЖЕНЩИНА: Мы вовсе не грубияны, мы просто доминируем!



МУЖЧИНА: Прошло восемь лет, а теперь он сделал Америку снова великой — на мировой арене.



Впрочем, судя по всему, жёсткий язык тела работает не на всех — что становится особенно очевидно, если вспомнить момент, когда президент попытался схватить первую леди за руку, а она его руку оттолкнула.



И если президент говорит, что он отлично умеет понимать людей без слов, эксперты по языку тела отвечают:



ДОКТОР ДЖЕК БРАУН, эксперт по языку тела: Он не так хорошо умеет читать язык тела других людей, как он об этом заявляет. Он скорее ведёт себя как слон в посудной лавке.

ТОМ ФОРМАН, корреспондент CNN: Конечно, распознавать, что хотят сказать люди положением своего тела, — это скорее искусство, чем наука, но язык тела членов команды Трампа много кого здесь заставил сделать большие глаза.

Том Форман, CNN, Вашингтон.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 12 июля 2018 года.