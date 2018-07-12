«Унизил достоинство украинцев»: телеканал «Интер» наказали за концерт в честь 9 Мая

Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обязал телеканал «Интер» выплатить крупный штраф. Как пишет «Зеркало недели», регулятор вещания усмотрел в высказываниях ведущих концерта, посвящённого Дню Победы, признаки призыва к развязыванию агрессивной войны или её пропаганды и разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Телеканал «Интер» должен заплатить более 4 млн гривен штрафа за «разжигание вражды в эфире 9 мая». Как пишет «Зеркало недели», за такую санкцию единогласно проголосовали члены украинского Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как отмечает издание, регулятор получил многочисленные письма с жалобами, в которых сообщалось, что 9 мая телеканал «Интер» транслировал в своём эфире концерт «Победа. Одна на всех», содержание которого, как сообщили в жалобах, унижает достоинство украинцев, разжигает вражду, призывает к подрыву целостности государства и содержит признаки пропаганды.

На основании этих жалоб Нацсовет провёл мониторинг вещания и впоследствии внеплановую выездную проверку деятельности телеканала, во время которой зафиксировал подтверждение наличия признаков нарушения действующего законодательства.

По мнению чиновников, высказывания ведущих Анастасии Даугуле и Андрея Доманского, которые звучали во время трансляции концерта, свидетельствуют о наличии нарушения абзаца четвёртого части второй статьи шесть закона «О телевидении и радиовещании» и пункта первого статьи 28 закона «Об информации».

Все члены Нацсовета признали эти нарушения в вещании телеканала недопустимыми и единогласно проголосовали за санкцию «взыскание штрафа», которая применяется за распространение призывов к развязыванию агрессивной войны или её пропаганды и/или разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

В свою очередь представитель телеканала Ольга Мусийко сообщила о том, что их юристы не видят юридических оснований для принятия соответствующего решения и заявила, что это решение будет обжаловано в суде.