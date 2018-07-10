Ouest-France: Европа переживает один из серьёзнейших кризисов

До выборов в Европарламент остаётся меньше года, и сейчас, как отмечает обозреватель Ouest-France Бернар Боно, самое время поставить вопросы, которые должны быть в центре предстоящих дебатов: «Какая идентичность у Европы? Какие у неё границы?» По мнению Боно, Европа переживает один из серьёзнейших кризисов своей короткой истории, и ей необходимо задуматься о том, что может «возобновить динамику европейского строительства».

«Европа переживает один из серьёзнейших кризисов своей короткой истории. Возможность выхода Великобритании из Евросоюза заставляет нас задуматься о том, что может возобновить динамику европейского строительства — единственного проекта будущего в условиях ускоренной глобализации», — пишет обозреватель Ouest-France Бернар Боно.

На фоне Дональда Трампа и его лозунга «Америка прежде всего», Владимира Путина, возвращающего величие России, а также Китая, который «незаметно захватывает» мировую экономику, Европа «кажется как никогда разделённой».

Сегодня жители Европы ставят под вопрос этот проект будущего под предлогом того, что он подрывает национальный суверенитет. Ответственность за отставание Европы лежит на лидерах европейских стран и главах правительств, которые принимают важные решения в Европейском совете.

До выборов в Европарламент остаётся меньше года, и сейчас, как отмечает французский обозреватель, самое время поставить вопросы, которые должны быть в центре предстоящих дебатов: «Какая идентичность у Европы? Какие у неё границы?»

По словам Боно, у Европы есть общие ценности, «которые уходят корнями в историю и определяют её идею».

По большей части идентичность Европы основывается на греко-римском наследии, которое передало Европе основы мышления, политического устройства и права. Европа также унаследовала от христианства такие ценности, как уважение достоинства личности и прав человека.

Эта идентичность не подменяет собой национальную самобытность, совсем напротив — она её дополняет и обогащает. «Единство в многообразии» — вот то, что отличает европейскую модель, утверждает Бернар Боно.

У Европы нет внешних естественных границ, она является лишь западной частью Евразии. «Любое европейское государство, которое уважает ценности, указанные в статье 2, и обязуется проводить их в жизнь, может обратиться с заявкой с целью стать членом союза», — говорится в договоре о Европейском союзе. Проблема заключается лишь в том, что в договоре нигде не уточняется, что следует понимать под «европейским государством».

В сегодняшнем мире «шансы на выживание» есть только у той Европы, которая «сумеет подтвердить свою идентичность, установить свои пределы и защитить свои границы», считает обозреватель Ouest-France Бернар Боно.