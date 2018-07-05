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Корреспондент: прокуратура запретила строительство музея «майдана»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинская прокуратура запретила строительство музея, посвящённого событиям «майдана». Как передаёт «Корреспондент», в ведомстве сообщили, что на земельном участке, выделенном под строительство, запрещены любые действия: от изменения объектов до запрета насаждений.
Корреспондент: прокуратура запретила строительство музея «майдана»
Reuters

Генеральная прокуратура Украины запретила строительство «Национального мемориального комплекса героев небесной сотни — музея революции достоинства» на улице Институтской в Киеве. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщил директор музея Игорь Пошивайло.

Пошивайло заявил, что получил предписание от Департамента спецрасследований Генпрокуратуры о запрете строительства музея и мемориала на улице Институтской.
 
«Фактически постановление запрещает любые действия: от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений», — сказал он.
 
Как напоминает издание, ранее президент Порошенко утвердил выделение земли под музей в Киеве.
 
Соответствующий закон был принят Верховной радой 21 февраля 2017 года. Ранее этот документ был определён Порошенко как безотлагательный.
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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