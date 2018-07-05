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ERR: на борьбу с мигрантами Европа выставит 10 тысяч пограничников

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что на внешние границы Евросоюза для борьбы с миграционным кризисом будут направлены 10 тыс. пограничников. Как сообщает ERR, первоначально планировалось сделать это до 2027 года, однако теперь речь идёт о 2020-м.
ERR: на борьбу с мигрантами Европа выставит 10 тысяч пограничников
Reuters

На внешние границы Евросоюза для борьбы с миграционным кризисом будут направлены 10 тыс. пограничников. Как передаёт ERR, об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

По словам Юнкера, если первоначально планировалось сделать это до 2027 года, то теперь речь идёт о 2020-м. По мнению главы Еврокомиссии, требуется расширить права пограничников. Юнкер считает, что они должны иметь возможность действовать в третьих странах, однако всегда принимая во внимание согласие этих государств. 
 
Председатель Еврокомиссии подчеркнул, что возможное создание центров по приёму беженцев в Северной Африке необходимо обсуждать вместе с соответствующими странами. 
 
Ранее страны ЕС договорились выделить из европейского фонда развития не менее €500 млн в целевой фонд для Африки. Меры по ограничению притока беженцев были согласованы в конце июня в ходе саммита ЕС в Брюсселе. 

 

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источник
ERR Эстония Европа
теги
граница Европа ЕС Жан-Клод Юнкер
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