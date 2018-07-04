Украинский политолог предрёк провал сделке Трампа и Путина без участия Киева

Для Украины главные риски от встречи Дональда Трампа и Владимира Путина связаны со склонностью президента США к импровизации, считает украинский политолог Владимир Фесенко. Однако, как заявил он «Телеканалу новин 24», любые договорённости по Украине без участия Киева будут обречены на провал.

Главные риски встречи Трампа и Путина связаны со склонностью президента США к импровизации, однако любые договорённости по Украине без участия Киева обречены на провал. Такое мнение высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко «Телеканалу новин 24».

По его словам, Трамп — очень нестандартный политик, который часто отходит от канонов: рекомендаций и предложений, которые производятся госмашиной. Поэтому есть риск, что Трамп на встрече тет-а-тет сам начнёт придумывать и искать какие-то простые решения сложных вопросов и предлагать их Путину.

Фесенко отмечает: есть слухи, что Трамп в своём специфическом бизнес-стиле может предложить Путину сделку: выплатить огромную компенсацию за Крым.

«Сомнительно, что сценарий компенсации за Крым устроит Путина. Крым в трактовке России — «их». И никто не собирается в Москве торговаться за полуостров или платить за него. Вопрос Крыма Россией не обсуждается. И об этом там заявили чётко. Трамп может попытаться обсудить эту тему, а Путин может отказаться. Но и Вашингтон не воспримет такую ​​идею. Главное — такую ​​идею воспримет значительная часть украинского общества, особенно крымские татары», — отмечает Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко подчёркивает: даже если Трамп предложит какие-то фантастические, необычные варианты, то надо учитывать два обстоятельства: будет ли это приемлемо для Путина и как это воспримут в США.

«Трамп может о чём-то заявить на встрече с Путиным, но это надо потом оформить в виде соответствующих документов. Как мы видим, одно дело — неофициальные заявления Трампа по Крыму, и другое — официальная позиция США и консенсус демократов и республиканцев в конгрессе по вопросу Украины. Просто так уйти Трампу от этой позиции будет очень сложно. Так же как и по санкциям. Согласно соответствующему закону, президент США не может единоличным решением отменить санкции против России», — отмечает Фесенко.

Политолог при этом отметил, что тема Украины не будет первой в повестке дня переговоров Трампа и Путина. По его словам, есть много противоречий и прямо противоположных позиций между США и Россией. Поэтому ожидать каких-то сдвигов, в частности по Донбассу и миротворческому контингенту, не стоит, поскольку Россия ждёт окончания президентских и парламентских выборов на Украине.