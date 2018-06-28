Nihon Keizai Shimbun: из-за таяния американской мощи в мире крепнет авторитарная тирания

Вследствие утери влияния США в мировой политике воцарился хаос. Как пишет Nihon Keizai Shimbun, по всему миру укрепляет влияние авторитарная тирания и возникает ситуация, когда после окончания холодной войны демократия движется в обратном направлении, и за этим стоит ослабление Америки.

США, которые были инициатором создания мирового порядка под флагом распространения демократии, увядают, и по всему миру укрепляет влияние авторитарная тирания. Как пишет Nihon Keizai Shimbun, переизбрание президента Эрдогана в Турции напрямую связано с хаосом в международной ситуации вследствие снижения влияния США.

Как продолжает японское издание, Эрдоган в чём-то копирует стиль управления президента Путина. Он подавляет оппозиционные силы и СМИ, а также берёт под свой контроль промышленность. Эрдоган сменил кресло премьер-министра на президентское, укрепил полномочия президента за счёт внесения поправок в Конституцию, после чего переизбрался на президентских выборах.

«И Путин, и Эрдоган провозгласили возрождение великих стран, подобных Российской и Османской империи. Они укрепляют поддержку, взывая к национализму. Стиль, при котором подчёркивается существование врага в лице США, курдских сил и так далее, и повышается рейтинг за счёт внесения хаоса, также называют популистским абсолютизмом», — пишет автор статьи.

Однако, по его мнению, авторитаризм распространяется и в восточной Европе. ЕС неоднократно предупреждал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, одержавшего уверенную победу на апрельских выборах, в связи с вмешательством в судебную систему и ограничениями СМИ. В Польше и Румынии наблюдается аналогичная тенденция. Возникает ситуация, при которой после окончания холодной войны демократия движется в обратном направлении, и за этим стоит снижение мощи США.

«Смену власти все сложнее осуществить при помощи демократических методов. Чтобы отвлечь внимание народа от внутренних проблем, диктаторы прибегают к жесткой политике на международной арене. Мир стал на порядок нестабильнее и неопределённее», — заключает японское издание.