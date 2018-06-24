National Interest: у морских пехот России и США есть нечто общее — новая техника никогда не достаётся им в первую очередь

Морская пехота России в скором времени обзаведётся новым большим десантным кораблём, а также бронированными машинами, сообщает The National Interest. Выпуск последних, однако, всё ещё находится под вопросом, несмотря на появление в российских СМИ первых изображений машин. И этим, как отмечает американское издание, морская пехота России похожа на корпус морской пехоты США — новая техника никогда не достаётся ей в первую очередь, утверждает The National Interest.

Россия наращивает мощь своего морского десанта при помощи новых кораблей, а также — что возможно — и бронированных машин, сообщает The National Interest.

Как отмечает издание, ссылаясь на информационное агентство ТАСС, «Северное проектно-конструкторское бюро» разрабатывает крупный десантный корабль для ВМФ России. «Речь идёт не о развитии какого-то существующего проекта, а о создании с нуля большого десантного корабля водоизмещением около 8 тыс. тонн», — цитирует американское издание.

Первый современный российский большой десантный корабль водоизмещением около 6 тыс. тонн. «Иван Грен» был заложен в 2004 году. Из-за технических проблем он поступает на российских флот только в этом месяце.

Морская пехота России между тем, возможно, получит новую десантную бронированную машину, пишет американское издание.

Проблема заключается в том, что, хотя существующие российские БМП и БТР и обладают некоторыми водоходными способностями, этого недостаточно для такой специализированной десантной силы, как морская пехота. Согласно военной доктрине России, бронированные машины должны быть работоспособны на расстоянии от 16 до 40 км от берега, при этом они должны быть достаточно вооружены для того, чтобы обеспечивать огневое прикрытие для войск.

Такая машина должна перемещаться в воде со скоростью 40 км/ч и проходить через полутораметровые волны. «Стандартные БМП и БТР сухопутных войск и воздушно-десантных войск обладают водоходными способностями, но длительное нахождение в морской воде приводит к сбоям в работе электроники и коррозии поверхности, — отмечают американские военные. — В связи с этим появляются проблемы при операциях на большом расстоянии, поскольку существующие машины предназначены только для пересечения небольших водоемов — рек, озёр и т.п. — и не подходят для длительных десантных операций — для тех случаев, когда десантные бронированные машины выпускаются из десантных кораблей для операций на большом расстоянии».

Именно поэтому Россия создаёт БММП — хорошо вооружённую гусеничную боевую машину пехоты, наподобие БМП, которая использовалась советской и российской армиями, отмечает The National Interest.

В российских СМИ уже появились первые изображения возможного дизайна БММП. Машина будет весить 35 тонн, она сможет двигаться со скоростью около 75 км/ч по шоссе и до 37 км/ч по воде. Она сможет перевозить до десяти морпехов, экипаж будет состоять из трёх человек. Машина будет оснащена пушечными и противотанковыми ракетами, а также комплексом активной защиты «Арена-М».

Однако ещё один вопрос заключается в том, будет ли эта машина когда-нибудь выпущена. «Несмотря на то, что БММП была спроектирована, возможность полномасштабного производства машины в лучшем случае является гипотетической», — заключают американские военные.

Похоже, морской пехоте России не дождаться новых бронированных машин. Возможно, у неё есть что-то общее с корпусом морской пехоты США — новая техника никогда не достаётся им в первую очередь, утверждает The National Interest.