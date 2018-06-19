Mainichi Shimbun обнаружила положительные изменения в российском обществе

Спустя 4 года после последнего крупного спортивного события в России — Олимпиады в Сочи — отношения Москвы и Запада так и не улучшились. Однако, как пишет Mainichi Shimbun, если отбросить политику и дипломатию, в самом российском обществе положительные изменения точно есть.

Владимир Путин крайне редко говорит на английском языке, однако 13 июня, накануне открытия Чемпионата мира по футболу, на конгрессе ФИФА он произнес «Welcome to Russia». Как пишет Mainichi Shimbun, возможно, в его словах проявилось не только намерение поприветствовать гостей, но и желание провести это мероприятие успешно, поскольку Олимпиаду в Сочи, ставшую одним из крупных мероприятий, по мнению газеты, нельзя назвать успешной.

Тогда Россию критиковали в связи с дискриминацией сексуальных меньшинств. Западные лидеры бойкотировали церемонию открытия Олимпиады. С тех пор прошло четыре года, однако отношения с Западом так и не исправились. Подозрения в том, что российские власти вмешались в выборы американского президента в 2016 году, привели к ухудшению отношений с США. Когда этой весной в Великобритании произошло покушение на бывшего российского разведчика, Россию заподозрили в причастности. В результате западные страны пошли на высылку российских дипломатов.

Однако, как продолжает автор статьи, если рассмотреть церемонию открытия Чемпионата мира по футболу, становится понятно, что Россия обладает немалым влиянием. На ней присутствовал не только принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, страны, которая принимает участие в ЧМ, но и представители стран, не участвующих в Чемпионате: заместитель премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.

«Международное сообщество недовольно своевольной дипломатией США, в связи с чем центростремительная сила России может вырасти», — пишет Mainichi Shimbun.

Как заключает японское издание, если анализировать только политику и дипломатию России, она может показаться неадекватной, однако в самом российском обществе изменения точно есть. В сравнении с тем, что было раньше, россияне стали лучше вести себя за рулем. Такси работают строго по счетчику. Также снизилось количество полицейских, которые вымогают взятки. Что касается футбола, то это крохотный пример, однако российский внутренний чемпионат перешел с системы «весна — осень» на европейский стандарт «осень — весна».

«Если судить о России только по имиджу, сформированному западными странами, то можно упустить изменения, произошедшие в ней. Этот Чемпионат мира дает нам шанс увидеть нынешнюю Россию и попробовать ее на вкус», — подводит итог японское издание.