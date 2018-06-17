MSNBC: наберут по объявлению — Белый дом ищет кадры на ярмарке вакансий

Хотя Дональд Трамп заверяет, что «все хотят работать в Белом доме», многие американские СМИ сообщают о небывалой текучке кадров в администрации действующего президента, передаёт MSNBC. Чтобы урегулировать вопрос, Белый дом решил прибегнуть к традиционному способу и организовать ярмарку вакансий для консерваторов.

В нашей рубрике Thing 1 (англ. «Во-первых». — ИноТВ) сегодня вечером: в Белом доме под руководством Дональда Трампа зафиксирована беспрецедентная текучка кадров — в масштабах, больших, чем при любой другой администрации за последние 40 лет. И теперь поговаривают, что уйти со своих постов хотят стразу три высокопоставленных госслужащих. Как сообщает The Wall Street Journal, представитель Белого дома в конгрессе Марк Шорт собирается подать в отставку до конца лета. А сегодня пресс-секретарь Сара Хакаби Сандерс дала опровержение, по сути, говорящее об обратном, материалу CBS News о том, что она и её заместитель Радж Шах тоже уходят.

Правда, по словам президента, найти замены для него не проблема.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Поверьте, все хотят работать в Белом доме. Все хотят получить свою долю впечатлений от пребывания в Овальном кабинете, в Западном крыле. К нам хочет прийти работать так много людей, и я могу выбрать кого угодно. Я могу взять любой пост в Белом доме и буду выбирать из десятка лучших претендентов. Все туда хотят.

«Все к нам хотят». Оказывается, не слишком-то. Источник, близкий к администрации, заявил CBS, что на самом деле «никто не хочет идти» на эти посты. «Они уже провели два отборочных этапа, а теперь рассматривают людей с более низких позиций, которым просто повезло, — такие повышения в боевых условиях заканчиваются тем, что вперёд выдвигаются люди с недостаточной квалификацией». Хм, а по тому, как они работают, так даже и не скажешь.

Всё настолько плохо, что сейчас администрация пробует новую тактику по набору кадров — ярмарку вакансий в Белом доме. Об этом в нашей рубрике Thing 2 (англ. «Во-вторых». — ИноТВ) через 60 секунд.

Белый дом потерял уже столько сотрудников и с таким трудом находит им замены, что администрация решила провести ярмарку вакансий для консерваторов, чтобы набрать новые кадры. Как написала Politico, республиканцы из конгресса получили по электронной почте рассылку, где в графе «тема» стоял вопрос: «Интересует работа в Белом доме?» К письму также прилагался флаер с рекламой «ярмарки вакансий в исполнительной власти» завтра днём в административном здании сената. Консервативная организация под названием Институт консервативного партнёрства (CPI. — ИноТВ), которая занимается организацией мероприятия, цитирую, «задаётся целью представить администрации самых лучших и квалифицированных консерваторов».

ДОНАЛЬД ТРАМП: К нам хочет прийти работать так много людей, и я могу выбрать кого угодно. Я могу взять любой пост в Белом доме и буду выбирать из десятка лучших претендентов. Все туда хотят.

Дата выхода в эфир 14 июня 2018 года.