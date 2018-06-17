Daily Telegraph: плохие отношения не повод списывать экономику России

С помощью ЧМ-2018 Владимир Путин покажет, что попытки Запада изолировать Россию провалились, пишет экономист и журналист Лиам Холлиган в The Daily Telegraph. И хотя отношения с Западом находятся на низком уровне, экономика России остаётся довольной сильной, устойчивой и стратегически важной.

Владимир Путин воспользуется проведением чемпионата мира по футболу 2018 года в России, чтобы показать, что попытки Запада изолировать страну провалились, пишет экономист и журналист Лиам Холлиган в The Daily Telegraph.



Холлиган отмечает, что ещё в начале этого года Путин был «изгоем на международной арене» из-за обвинений в адрес Москвы в отравлении бывшего российского двойного агента и его дочери. Тем не менее, уже через пару недель он на глазах у всего мира передаст кубок ЧМ-2018 команде-победительнице.



В 2010 году, когда Россия была выбрана страной, принимающей ЧМ-2018, в отношениях России и США только произошла «перезагрузка». Однако с тех пор украинский конфликт, участие Москвы в сирийском кризисе, а также вмешательство в иностранные выборы привели к заметному охлаждению отношений.



Именно с этим, по мнению автора, связано списание со счетов на Западе российской экономики как «слабой». При этом на самом деле всё обстоит чуть сложнее, полагает Холлиган. Дело в том, что с 2000 года, когда Путин был избран президентом, по 2013 год российская экономика очень активно росла, даже несмотря на финансовый кризис, охвативший весь мир.



По словам автора, это основная причина столь высокой популярности Путина в России. Рост российской экономики в этот период был во многом связан с ростом цен на нефть, но при этом в стране активно развивались инфраструктура и промышленность. Кроме того, значительная часть средств, вырученных с продажи нефти, направлялась на погашение долга или откладывалась на будущее.



В настоящий момент Россия обладает впечатляющим запасом валютных резервов, а государственный долг страны составляет всего 11% ВВП.



При этом автор статьи подчёркивает, что не обошлось и без ошибок. Так, несмотря на некоторую диверсификацию экономики, Россия слишком зависит от энергетического сектора, на который приходится 40% государственного дохода.



Тем не менее, после заметной стагнации российской экономики в 2014 и 2015 годах в связи с санкциями и падением цен на нефть, она вновь показывает значительный рост.



Вместе с тем санкции привели к так называемой «локализации» экономики, заставив Россию обратить внимание на пищевую промышленность и сельское хозяйство и установить более тесные связи с Китаем. Кроме того, санкции не сумели остановить приток европейских инвестиций в Россию и рост экспорта российского газа в Европу.



Несмотря на то, что отношения с Западом находятся на низком уровне, экономика России остаётся довольно сильной, устойчивой и стратегически важной, и наивно было бы полагать, что страну можно экономически изолировать, пишет Лиам Холлиган в The Daily Telegraph.

Комментарии читателей на сайте The Daily Telegraph:

Norma Stitz: Бывший Советский Cоюз называли «Верхняя Вольта с ракетами», Путинская Россия — Буркина-Фасо с ракетами.

Paul Lewis: Лиам, и снова вы поёте дифирамбы Путину и России, у вас явно про-путинская/российская повестка дня, и я с подозрением отношусь к вашим постоянным статьям о достижениях Путина.



Лично у меня сильные сомнения насчёт бандитского государства Путина и его олигархов, во-первых, потому что российская экономика меньше экономики штата Техас, или ближе к нам меньше, чем у Италии, да обанкротившейся Италии.





Единственная власть, которой обладает Путин, аналогичная власти Ким Чен Ына, мощное оружие или его большое количество в случае Путина. Так что с экономической точки зрения Путин не имеет никакого отношения к мировым экономикам без возможности держать пистолет в виде мощного/нового оружия у наших голов, или скорее даже остановить подачу топлива, в самый неподходящий момент, в середине января при резком похолодании.

Super Simon: Мы годами противостояли русским, но они всё не сдаются. Пришло время сделать то, что лучше всего для Великобритании — заключить с Россией торговое соглашение, чтобы гарантировать регулярные поставки топлива по хорошей цене.



Paul Kingsley: Думаю, уже очень скоро цена на нефть снова упадёт, но Россия и Саудовская Аравия — производители с низкими издержками и выдержат это. России следует сосредоточиться на производстве зерна для поставок в Китай. У них куда ни глянь — всюду плодородная почва. Если её правильно использовать, она станет житницей мира.

Patrick Hall: Нужно быть действительно храбрым, чтобы инвестировать в Россию. Сколько раз Россия объявляла о дефолте? Каков риск, что ваши инвестиции будут незаконно присвоены? Или конфискованы государством? И какой защиты можно добиться в суде?

Я собирался упомянуть ужасную демографическую ситуацию. Но думаю, должно быть какое-то преимущество в убийстве большинства пожилых людей в стране… меньше иждивенцев. А после 25 лет сокращения, население, в конце концов, стабилизировалось. Но одним только этим меня не купишь.

