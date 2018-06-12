Les Echos: сирийские болельщики покупают российские флаги, хоть и не уверены в победе её сборной

Российские флаги расходятся в Сирии наравне с флагами команд-лидеров перед чемпионатом мира по футболу, пишет Les Echos. Сирийцы будут болеть за своих союзников, хотя иллюзий по поводу шансов российской сборной не испытывают.
В преддверии чемпионата мира по футболу в Сирии стал чаще продаваться флаг России — страны-хозяйки соревнования и союзника Дамаска, пишет Les Echos. Теперь его покупают наравне с традиционными «грандами» футбола. «До войны никто в Сирии не болел за российскую команду, которая считалась посредственной», — приводит издание слова продавца из Дамаска. Но после того как Россия вмешалась в сирийский конфликт, сирийцы испытывают симпатию к России.
Благодаря России, в этом году Башар Асад смог впервые с 2012 года вернуть себе контроль над столицей и окрестностями. По словам сирийцев, теперь они могут спокойно смотреть чемпионат мира, а не как в 2014 году, когда бушевала война, и они опасались за собственную безопасность.
Как отмечают торговцы, они продают российские флаги перед заседаниями Совета Безопасности ООН или другими крупными политическими мероприятиями. С тех пор как Россия наложила вето на резолюцию ООН по Сирии и стала играть важнейшую роль на переговорах по сирийскому вопросу, сирийцы стали покупать российские флаги. И теперь они это делают в политических целях — чтобы высказать своё мнение через спорт.
Цена на флаг разнится от €0,83 до €3,3 за полотно большого формата, пишет Les Echos. Впрочем, мало кто рассчитывает на то, что Россия сможет выйти из своей группы. «Я в большей степени поддерживаю Аргентину, но Россия — наш союзник, — приводит издание слова одного из сирийцев. — Мы союзники и в войне, и в мире, и будем ими и в спорте. Многие сирийцы поддерживают российскую команду. Её победа будет и нашей».
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