El Periódico: кандидат в главы нацбезопасности Испании не угодил «пророссийскими» взглядами

Две испанские партии — «Народная партия» и «Граждане» — обратились к премьер-министру страны Педро Санчесу с просьбой не назначать полковника в запасе Педро Баньоса на пост главы Департамента национальной безопасности, сообщает El Periódico. Руководство обеих партий считают Баньоса «пророссийским» из-за его «благоприятных комментариев» о президенте России Владимире Путине.

«Публичные высказывания Баньоса в пользу Кремля и его деятельность в таких вопросах, как сирийский конфликт, вызывают серьёзные сомнения по поводу того, что этот человек подойдёт на столь ответственную должность, от которой зависит безопасность испанцев», — заявил официальный представитель Народный партии в Европарламенте Гонсалес Понс.

Он также предостерёг главу испанского правительства от «совершения ошибки, которая может иметь серьёзные последствия».

А официальный представитель «Граждан» в конгрессе Хуан Карлос Хираута в соцсети Twitter задался вопросом: «Санчес действительно собирается отдать нашу национальную безопасность в руки этого человека?»

Департамент национальной безопасности — это консультационный орган при премьер-министре Испании, занимающийся вопросами нацбезопасности.

Эксперт по джихадизму и геополитике Баньос был выдвинут кандидатом на пост главы этой структуры, однако правительство пока не подтвердило его назначения.

Сам Баньос в своём Twitter-аккаунте разместил твит следующего содержания: «Пока не было никакого подтверждения. Но как военный я всегда готов служить Испании и испанцам на том посту, который мне поручат. И для меня было бы большой честью делать это на столь ответственной должности».