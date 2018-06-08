El Periódico: кандидат в главы нацбезопасности Испании не угодил «пророссийскими» взглядами

От премьер-министра Испании Педро Санчеса просят не назначать на должность главы Департамента национальной безопасности страны отставного полковника Педро Баньоса, сообщает El Periódico. Парламентарии двух партий обосновали это тем, что последний позволял себе публично делать «пророссийские» заявления.
Две испанские партии — «Народная партия» и «Граждане» — обратились к премьер-министру страны Педро Санчесу с просьбой не назначать полковника в запасе Педро Баньоса на пост главы Департамента национальной безопасности, сообщает El Periódico. Руководство обеих партий считают Баньоса «пророссийским» из-за его «благоприятных комментариев» о президенте России Владимире Путине.
«Публичные высказывания Баньоса в пользу Кремля и его деятельность в таких вопросах, как сирийский конфликт, вызывают серьёзные сомнения по поводу того, что этот человек подойдёт на столь ответственную должность, от которой зависит безопасность испанцев», — заявил официальный представитель Народный партии в Европарламенте Гонсалес Понс.
Он также предостерёг главу испанского правительства от «совершения ошибки, которая может иметь серьёзные последствия».
А официальный представитель «Граждан» в конгрессе Хуан Карлос Хираута в соцсети Twitter задался вопросом: «Санчес действительно собирается отдать нашу национальную безопасность в руки этого человека?»
Департамент национальной безопасности — это консультационный орган при премьер-министре Испании, занимающийся вопросами нацбезопасности.
Эксперт по джихадизму и геополитике Баньос был выдвинут кандидатом на пост главы этой структуры, однако правительство пока не подтвердило его назначения.
Сам Баньос в своём Twitter-аккаунте разместил твит следующего содержания: «Пока не было никакого подтверждения. Но как военный я всегда готов служить Испании и испанцам на том посту, который мне поручат. И для меня было бы большой честью делать это на столь ответственной должности».
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