Обозреватель L’Express: Трамп не любит ни закон, ни копов — как и Тони Сопрано

Подобно главному мафиози из сериала «Клан Сопрано» Дональд Трамп «не любит ни закон, ни копов» и провёл добрую часть своей жизни в качестве бизнесмена, стараясь не попасться в руки полиции, заявил L’Express американский публицист Дэвид Фрам. Действующий президент ломает все устоявшиеся нормы в правительстве и считает, что ФБР и правосудие находятся у него в подчинении.

Американский публицист и политический обозреватель Дэвид Фрам, некогда составлявший речи Джорджу Бушу и изобретший термин «ось Зла», считает, что президентство Дональда Трампа всего за полтора года уже сумело изменить Америку. Так, среди прочего лидер «довёл до истерики, разделил, расколол общественное мнение самым недостойным президента образом», заявил Фрам в интервью французскому L’Express.

Впрочем, как подчёркивает аналитик, «такова природа» Дональда Трампа, как и всех других популистов. В США работа федеральных властей регулируется больше традициями, чем какими-то чёткими правилами, и Трамп не колеблясь нарушает устоявшиеся нормы. После Уотергейтского скандала 70-х годов был проведён ряд преобразований, чтобы помешать главе исполнительной власти злоупотреблять своими полномочиями. К примеру, «никому, кто работает в Белом доме, не разрешается звонить ФБР», рассказывает Фрам. Если такая потребность возникает, президент должен подать запрос советнику по правовым вопросам, и уже тот сам, если считает нужным, звонит ФБР и задаёт вопрос, интересующий лидера страны.

Дональду Трампу все эти условности не нужны — он считает, что ФБР и вся система правосудия находятся в его подчинении, возмущается аналитик. Именно поэтому действующий лидер посчитал возможным взять и, не называя точных причин, уволить с поста главы ведомства Джеймса Коми, когда в 1993 году одному из предшественников Трампа Биллу Клинтону потребовалось немало времени, чтобы завершить длительный процесс отставки директора ФБР за то, что тот использовал государственный самолёт в частных целях.

При этом, по мнению Дэвида Фрама, «рашагейт» хуже Уотергейтского скандала. Если в случае с президентом Ричардом Никсоном, по сути, за попыткой президента злоупотребить своим положением и некрасивым поведением со стороны республиканцев не было никакого громкого скандала, то при Трампе речь идёт уже не о «проступке», а о «серьёзном инциденте с российским вмешательством в избирательным процесс». Ко всему прочему президент окружает себя «сомнительными людьми» и пытается мешать тем, кто ищет во всей этой ситуации истину, — будь то Джеймс Коми или спецпрокурор Роберт Мюллер.

Аналитик сравнивает действующего американского президента с главным героем телесериала «Клан Сопрано» боссом мафии Тони Сопрано. «Нужно понимать, что Дональд Трамп — это Тони Сопрано. У него (президента. — ИноТВ) такой же склад ума, как и у главного мафиози из сериала. Ведь на самом деле Трамп провёл добрую часть своей жизни в качестве бизнесмена, стараясь сделать всё, чтобы не попасться полиции, а для этого есть немало поводов. Как и Тони Сопрано, он не любит ни закон, ни копов. Время от времени, конечно, он кого-нибудь подкупает, и вдруг, неожиданно для себя, видит в них плюсы. Только досада, на федеральном уровне полиция более честная, чем на уровне штата Нью-Йорк или Нью-Джерси. Естественно, он в бешенстве».

Кроме того, Фрам настаивает, что вокруг Трампа развивается «ещё один скандал», о котором говорят куда меньше. Оказывается, американский лидер, который из этических соображений во избежание конфликта интересов должен был продать свой бизнес, в действительности этого не сделал — Trump Organization живее всех живых и получает немалые доходы из-за рубежа.

Такими темпами, уверен аналитик, финальный отчёт о работе спецпрокурора Роберта Мюллера может и никогда не увидеть свет, а затеряться где-нибудь в архивах. При этом перед промежуточными выборами, которые пройдут в ноябре в этом году, Трамп заготовил «секретное оружие» — экономическое процветание, которое, благодаря предыдущему десятилетию стабильного роста, ощущается сегодня по всей стране.