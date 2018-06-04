DT: в британском парламенте заговорили о «полном спектре» российских угроз

В парламенте Великобритании убеждены, что в ближайшие годы страна столкнётся с «полным спектром» угроз со стороны России, передаёт The Daily Telegraph. По словам члена Консервативной партии Роберта Сили, Россия использует мирные средства ведения конфликта, стремясь дестабилизировать и разделить Запад.
Член парламента Великобритании утверждает, что в ближайшие годы страна столкнётся с «полным спектром» угроз со стороны России, передаёт The Daily Telegraph.
По словам члена Консервативной партии Роберта Сили, явная и скрытая формы пагубного влияния Москвы должны быть охарактеризованы как «современный российский конфликт». Связано это с тем, что, прибегая к использованию хакеров, троллей и дезинформации, а также оплачивая протесты, Россия стремится дестабилизировать и разделить Запад.
При этом он утверждает, что в рамках своей стратегии по дестабилизации Россия предпочитает использовать невоенные инструменты. Использование информационной войны и манипуляции в области культуры в Москве считают более эффективными, нежели прямое применение силы.
По мнению Сили, Путин противопоставляет западную систему, основанную на верховенстве закона и соблюдении прав человека, российской, стремясь выставить страну жертвой действий Запада.
«От фейковых новостей, направленных на Европу, до пропаганды RT, от оккупации Крыма до улиц Солсбери, Россия участвует в очень современном конфликте на Западе», — приводит издание слова Сили.
Кроме того, The Daily Telegraph приводит слова бывшего заместителя командующего объединёнными силами НАТО в Европе генерала Эдриана Брэдшоу, который уверяет, что Россия «имеет тенденцию к нарушению международного права».
При этом Брэдшоу объясняет это унижением, которое СССР пережил в конце холодной войны, — оно оставивило «горький привкус» у многих российских политиков и возродило «традиционный российский страх оказаться в окружении».
Вместе с тем Брэдшоу не считает, что Россия ищет конфликта с НАТО, так как это приведёт к катастрофическим последствиям для обеих сторон. Отмечая важность нахождения точек соприкосновения, генерал уверяет, что «слабый Путин намного опаснее сильного», пишет The Daily Telegraph.
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