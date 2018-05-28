Times: швейцарские правые провели акцию в поддержку «собственной версии брексита»

В выходные правые движения в Швейцарии призвали поддержать их кампанию, цель которой запретить мигрантам из ЕС свободно приезжать, жить и работать в стране, пишет The Times. Они планируют собрать 100 тыс. подписей, чтобы вынести этот вопрос на референдум. Эта акция вызвала беспокойство в Брюсселе, который планирует укрепить сотрудничество с Берном, отмечает британское издание.

Накануне по всей Швейцарии прошла акция евроскептиков. Её участники призывали помочь их кампании, цель которой закрыть доступ в страну для мигрантов из Евросоюза, пишет The Times.

По словам издания, в прошедшие выходные правые партии собирали подписи для голосования по «швейцарской версии брексита». Они смогут добиться проведения референдума по этому вопросу, если их поддержат 100 тыс. человек.

Швейцария никогда не была членом ЕС, но она заключила с блоком порядка 120 соглашений. В результате страна получает доступ к единому рынку, а европейцы имеют возможность жить и работать на её территории, поясняет The Times.

Брюссель стремится укрепить связи с Берном с помощью всеобъемлющего договора, подписание которого запланировано на этот год. Но правые движения, включая победившую на национальных выборах 2015 года Швейцарскую народную партию, считают, что таким образом нейтральная страна рискует оказаться в руках «имперской державы».

Инициаторы кампании «Остановите массовую иммиграцию» требуют вернуть Швейцарии право самостоятельно решать, каких граждан ЕС ей принимать. Они настаивают, что из-за иностранцев местные жители теряют работу, им становится труднее найти жильё, а культура самой страны меняется.

По словам издания, с тревогой за этой кампанией наблюдает не только Брюссель, но и швейцарские экономисты. Представитель банка Credit Suisse Оливер Адлер убеждён, что страна не сможет функционировать без рабочих из ЕС, а её систему здравоохранения и строительную отрасль ждёт коллапс.

В настоящий момент в Швейцарии проживает 8,4 млн человек. Среди них 2,1 млн являются иностранцами, в том числе 1,4 млн — граждане стран ЕС, обращает внимание The Times.