Washington Post указала на беззащитность американской избирательной системы перед «российскими хакерами»

Большинство экспертов по безопасности из правительства США, научных кругов и частного сектора уверены, что американская избирательная система защищена недостаточно. Как пишет The Washington Post, нет сомнений, что Россия или другая страна предпримет попытку хакерской атаки этой осенью на промежуточных выборах, поэтому американским властям нужно позаботиться об усилении безопасности.
На секретном брифинге на тему безопасности предстоящих американских выборов в зале присутствовало всего около 40 депутатов. Как пишет The Washington Post, иными словами, девять из десяти законодателей посчитали, что у них есть дела поважнее, чем слушать оценку угроз промежуточным выборам, на которых будет сильная конкуренция и до которых осталось менее шести месяцев.
Издание отмечает, что немногочисленные участники брифинга не очень-то поверили в то, что предпринимаются существенные шаги для укрепления мер защиты и недопущения того, что случилось в 2016 году, «когда русские хакеры попытались взломать файлы регистрации избирателей и сайты избирательных участков в 21 штате».
«Нет сомнений в том, что Россия, а может, и другие иностранные державы предпримут этой осенью новую попытку, когда на промежуточных выборах по всей стране будет решаться вопрос о том, кому контролировать палату представителей и сенат», — пишет The Washington Post.
Журналисты издания недавно задали 100 экспертам по безопасности из правительства, научных кругов и частного сектора вопрос о том, насколько хорошо защищены от кибератак избирательные системы в штатах. И 95% опрошенных сказали, что они защищены недостаточно. В марте конгресс утвердил выделение $380 млн штатам на укрепление безопасности своих избирательных систем. Однако надо сделать намного больше, чтобы стандарты безопасности на избирательных участках не разнились от места к месту.
Издание подчёркивает, что США могут установить у себя более совершенные и более современные системы для выявления рисков хакерских взломов, а также заменить старые машины для голосования на те, которые создают запасной бумажный бюллетень, который можно проверить.
«Есть ещё один очень важный момент. Любая иностранная организация, любое лицо, пытающееся повлиять на выборы в США, должно нести за это серьёзное наказание. Те санкции, которые ввёл Трамп против России по требованию конгресса, пока минимальны. Время истекает. Пора заканчивать наши склоки о том, что мы видим в зеркале заднего вида. Надо признать, что впереди нас ждут более серьёзные опасности», — подводит итог The Washington Post.
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