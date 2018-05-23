Корреспондент: СНГ продолжит приглашать Украину на мероприятия

СНГ продолжит приглашать представителей Украины на заседания и другие мероприятия Содружества. Как пишет «Корреспондент», данные приглашения будут поступать до тех пор, пока Киев официально не перестанет быть частью этой организации.

СНГ продолжит приглашать представителей Украины на заседания и другие мероприятия Содружества до тех пор, пока Киев официально не перестанет быть частью этой организации. Как пишет «Корреспондент», об этом заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Мы, безусловно, будем это делать, поскольку Украина в настоящее время находится в составе Содружества независимых государств. Мы много раз слышали подобные заявления о выходе страны из СНГ. Тем не менее официальных документов по этому поводу из Киева в исполком СНГ не поступало», — отметил Лебедев.

Он добавил, что государства содружества с сожалением восприняли бы выход Украины из СНГ, поскольку страны «связывают многолетние экономические, культурные и просто человеческие узы».

Как напоминает издание, накануне президент Украины Пётр Порошенко ввел в действие решение СНБО о выходе из СНГ. При этом само решение на сайте президента не обнародовано, так как имеет гриф «для служебного пользования».